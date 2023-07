Ti piace parlare di libri? Gruppo di lettura alla Benzi

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta. Spenti i riflettori, passato l’accanimento mediatico sull’incoronazione reale del secolo, vi proponiamo ora un libro di agile lettura dedicato alla defunta regina, vista non tanto nel suo ruolo ufficiale, ma nel suo lato umano, alle prese con una tardiva passione.

Stiamo parlando de “La sovrana lettrice” di Alan Bennett, scritto nel 2007, il cui titolo originale è “The uncommon reader”. Ecco la sinossi: per un puro caso, la sovrana incappa in una biblioteca circolante e, per semplice educazione, decide di prendere in prestito un libro. Inizierà così presto un’escalation in cui non potrà più farne a meno e cercherà di far appassionare alla lettura chiunque incontri sul suo cammino. Cosa succederà? Lo scopriremo solo sul finale! Perché oltre alle irrefrenabili risate questa storia ci regala un sopraffino colpo di scena – uno di quei lampi di genio che ci fanno capire come mai Alan Bennett sia considerato un grande maestro del comico e del teatro contemporaneo.

Vi abbiamo incuriosito? Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com . Info al n. 010 5578896.