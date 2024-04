Groovemakers and Paolo Bonfanti special guest + Jam Session Blues al Count Basie

Un'indimenticabile serata all'insegna del blues prende vita con un primo concerto di apertura affidato a Paolo Bonfanti, una vera e propria icona del rock blues italiano, che si esibirà in un coinvolgente set solista. Accanto a lui, il talentuoso trio dei Groovemakers, con Edoardo Cibabene alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Mattia Ciuffardi alla batteria, si unirà per una performance carica di energia e passione.

Successivamente, lo spettacolo si trasformerà in una coinvolgente jam session blues, dove musicisti e cantanti si uniranno in incontri improvvisati, regalando al pubblico una serata sempre piena di sorprese e vibrazioni uniche. Sarà un'esperienza da condividere, dove artisti e spettatori si uniranno in un'unica sinergia di emozioni, trasformando l'atmosfera del locale in un caldo abbraccio di amicizia e cultura musicale.