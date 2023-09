Arriva a Pegli La Grande Trofiata: pesto e trofie in abbondanza secondo la ricetta tradizionale

Prezzo non disponibile

Il CIV Rivieradipegli organizza La Grande Trofiata, il nuovo evento gastronomico che unisce le tradizioni del territorio genovese. Trofie al pesto in abbondanza, accompagnate da patate e fagiolini come vuole la tradizione. Appuntamento a Pegli, in Largo Calasetta, sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 19 alle 22:30.