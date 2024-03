La Grande Traversata Tappa nr 4 / Tigullio: Rapallo – Monte Anchetta – Chiavari

Il premio della salita è grande e si chiama Golfo del Tigullio. Le stazioni ferroviarie di Rapallo e Chiavari sono i perni di questa bellissima traversata di 14 chilometri che regala meravigliosi panorami dal Santuario di Montallegro e dal filo di crinale che rimane sotto al Monte Anchetta. Freschezza, dinamicità e passione sono i requisiti per intraprendere la quarta tappa della Grande Traversata da Rapallo a Chiavari. Oltre al panorama, le immagini ricorrenti sono i muretti a secco, l’ardesia, lecci monumentali.

• Escursione fruibile in treno: appuntamento alla stazione FS di Rapallo.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Sabato 30 Marzo il fiatone ci ricorderà come la terra di Liguria si arcua rapidamente per conquistare i monti. Da un punto all’altro, da Rapallo a Chiavari il premio della salita è grande e si chiama Tigullio! La parte del Mondo sopra di noi si trova ad est di Genova, oltre il Golfo Paradiso e osserva in basso le incantevoli cittadine di S. Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante. In queste ridenti località di mare, il turismo fa rima con glamour, noi però apparteniamo ai piani alti, privilegio di chi con gli scarponi ai piedi vuole ammirare il Golfo del Tigullio dall’alto, contemplando panorami che si scoprono attraverso angolazioni sempre diverse. Il giusto equilibrio tra il cielo e il mare ci regalerà il meraviglioso panorama dal Santuario di Montallegro e dal filo di crinale che rimane sotto al Monte Archetta.

Lungo il sentiero incontreremo anche l’ardesia, elemento caratterizzante il paesaggio delle colline alle spalle del Tigullio e capitolo saldo dell’economia locale. I contadini utilizzavano questo scisto argilloso per la copertura dei tetti, lastricare mulattiere e innalzare muretti a secco. Quindi non solo cielo e mare, ma anche “pietra nera”, preziosa risorsa per realizzare gli antichi portali, fregi, tetti delle case, lastre di rivestimento a zoccolatura delle facciate, passamano, gradini, lastricati…

Così si presenta quella parte della Liguria trascurata da artisti e poeti che hanno dipinto e lodato soprattutto i colori delle due riviere. Dall’alto il punto di vista sulla Liguria è decisamente più suggestivo, soprattutto per chi come noi ama camminare. Questa è la nostra cartolina della Liguria!

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione impegnativa fruibile con il treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento: ore 9:30 a Rapallo, presso la stazione FS

• Fine escursione ore 17:45 circa a Chiavari, presso la stazione FS

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Dislivello: + - 800 metri circa

• Lunghezza del percorso: 14 chilometri

• Durata della camminata: 5.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini da trekking.