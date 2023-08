Good Night Superba: il trenino, il Diamante, il Sole, la Luna, il Puin

L’escursione delle Sentinelle della Superba consente di ammirare suggestivi scorci panoramici su Genova e l’intero Golfo ligure. A suggello del tramonto più bello dal Forte Diamante, ritroveremo il nostro equilibrio contemplando la luna quasi piena dal Forte Puin, una location unica, inimitabile. Tutto è perfetto! Sia l’epilogo della serata con la sorprendente Funicolare del Righi, sia il debutto della giornata grazie alla ferrovia turistica a scartamento ridotto Genova-Casella che si inerpica sulle colline della città. Non ci faremo mancare nulla, nemmeno l’apericena a Km0 de La Baita del Diamante per riconciliarsi con il cibo. Gli stuzzichini sono casarecci, tradizionali, buoni. Sorrisi e umori in cammino lungo l’anello dei Forti, una esperienza outdoor unica e originale.

• Escursione fruibile anche con i mezzi pubblici. Le forme di trasporto dell’AMT rappresentano l’opportunità migliore per raggiungere le sentinelle della Superba e osservare parte della cinta fortificata, seconda solo alla Muraglia Cinese. Il costo del biglietto per la ferrovia Genova-Casella è di 3,00 Euro. La funicolare del Righi è gratuita!

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

L'atmosfera che si crea è una cosa imprevedibile e impalpabile, lo sappiamo, però il ritmo lento del camminare, l’amicizia, l’appetito, la storia e la natura sono un insieme di ingredienti che se sapientemente mescolati tra loro rappresentano la carta vincente di un trekking davvero speciale.

Grazie alla sua geomorfologia piuttosto acclive, Genova è probabilmente l’unica città in Italia a contenere all’interno dei suoi confini amministrativi sentieri dai quali si possono godere scorci panoramici oltre che sul centro urbano, anche sul mare e sull’intero golfo ligure. La nostra escursione verso le Sentinelle della Superba sarà dettata dai luoghi e dalla congiuntura del sole e della luna: a suggello del tramonto più bello dal Forte Diamante, ritroveremo il nostro equilibrio contemplando la luna quasi piena dal Forte Puin, una location unica, inimitabile, grazie anche ai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience. L’unicità del Forte Puìn e il panorama circostante renderanno l’escursione davvero magica. Tutto è perfetto! Sia l’epilogo della serata che il debutto della giornata grazie alla ferrovia a scartamento ridotto che parte dal centro di Genova e s’inerpica sulle colline. Prima di muoverci al di sopra della Superba non ci faremo mancare nulla, nemmeno gli stuzzichini dell’apericena a Km0 de La Baita del Diamante. Una escursione serale incantata grazie ai tanti belvedere sulla Genova dei Dogi che incontreremo lungo il percorso a piedi.

IL PROGRAMMA

ore 17:30 – Appuntamento alla stazione di partenza del Trenino Genova – Casella

ore 18:30 – Apericena Km0 a La Baita del Diamante

ore 20:00 – Il saluto del sole dal Forte Diamante

ore 21:30 – Visita del Forte Puin, cena al sacco e contemplazione della luna

ore 23:30 – Arrivo alla stazione di partenza della Funicolare del Righi, fine evento.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione serale e trekking notturno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

• Quota Apericena a Km0 a La Baita del Diamante: 10 euro.

• labaitadeldiamante.it

• Contributo facoltativo: 2 euro per sostenere la missione e l'attività divulgativa dell’Associazione no profit che rende fruibile il Forte Puin

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.



• Appuntamento ore 17:30 all’esterno della biglietteria della stazione di partenza della Ferrovia Genova-Casella (indirizzo: Via alla Stazione per Casella, 15, 16122 Genova).

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati, oltre ad una torcia.

• Dislivello: + - 300 metri circa

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, la torcia e un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo quando la temperatura volge al fresco.