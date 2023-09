Good Morning Portofino: il Sentiero Paradiso

Le escursioni serali stanno volgendo al termine. Grazie a temperature più gradevoli è eminente il ritorno alle camminate diurne lungo la nostra meravigliosa riviera. Portofino Night aveva celebrato l’inizio dei trekking notturni estivi, Portofino Good Morning apre alla nuova stagione autunnale, lungo uno splendido e vario susseguirsi di ambienti mediterranei, in parte nel bosco, in parte lungo punti altamente panoramici. Domenica 1° Ottobre va in scena uno dei Promontori più famosi al mondo, tempio della natura, della costa, del mare.

Domenica 1° Ottobre seguiremo il fianco più duro e scabro del promontorio di Portofino, quello rivolto verso il Golfo Paradiso, che contrariamente al suo nome non è luogo di letizia, ma indizio di un paesaggio più movimentato, più vigoroso, meno dolce, meno “educato” dall’uomo, rispetto al Golfo del Tigullio dove troviamo terrazzamenti e coltivazioni. Questo è l’ambiente che ci aspetta, nella sua più ardua disposizione naturale una volta che dal Semaforo Nuovo perderemo quota verso le postazioni militari che sorvegliavano il mare e il cielo sopra Genova.

Riavvolgiamo però il nastro da San Rocco di Camogli, perché è da qua che tutto inizia. Il debutto è grandioso: il Golfo di Genova si prospetta in tutta la sua bellezza e i colori delle case di Camogli rappresentano elementi essenziali di questa armoniosa mediterraneità. Un carattere ligure che si avverte da subito grazie alla creusa che dalla Chiesa sale verso località Gaixella o Donzina (Dolcina). La Rocca del Falco, nulla è più suggestivo di questo meraviglioso punto panoramico che incontreremo lungo il Sentiero Paradiso. Al Semaforo Nuovo, rinfrescati dalla brezza marina, ammireremo Cala dell’Oro e il blu cobalto del mare, che nasconde nei fondali relitti di navi da guerra, mercantili e rimorchiatori affondati durante il conflitto mondiale. Punta Chiappa, curiosa lingua di puddinga protesa nel mare, segna la direzione da seguire attraverso un paesaggio brullo e assolato, amato dalle capre di Portofino, animali selvatici che vivono in precario equilibrio sulle rocce di conglomerato del Parco.

Grazie al nuovo sentiero creato dall’Ente Parco, raggiungeremo i bunker che nel raggio di diversi chilometri potevano mirare le navi alleate. Qui la vegetazione si dirada offrendo una stupenda vista sul Golfo Paradiso. Un momento magico che abbandoneremo per una nuova partenza, una nuova destinazione, proseguendo a mezza costa attraverso umide vallecole, rigogliose di carpino nero e orniello. Superate le case sparse di località Mortola il paesaggio si fa più dolce tra ulivi, vigne, giardini e orti, fino al punto panoramico di San Rocco di Camogli.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:00, presso il piazzale della Chiesa di S. Maria della Salute di San Rocco di Camogli (https://goo.gl/maps/T5ACsC2cF64FaMaY6).

• Fine escursione ore 16:30 a San Rocco di Camogli

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 350 metri circa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento in treno / corriera

Treno Regionale nr 12323, partenza da Genova-Brignole ore 07:20, arrivo a Camogli F.S. alle ore 07:53 (costo biglietto: 3,30 euro). Poi da Camogli F.S., alle ore 09:15 la corriera nr 973 sale verso la Ruta e fa sosta al Parcheggio comunale di San Rocco di Camogli alle 9:30.