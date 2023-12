Decima prova “Giro della Liguria Ciclocross e MTB”

La cittadina di Paveto, nel comune di Mignanego, è pronta ad accogliere il 15° Giro della Liguria MTB e Ciclocross il prossimo 17 dicembre 2023. L'evento, atteso con grande entusiasmo dagli appassionati di mountain bike e ciclocross, si preannuncia come un'occasione imperdibile per gli amanti delle due ruote.

L'atmosfera coinvolgente e la spettacolare cornice paesaggistica dell’entroterra genovese saranno il palcoscenico perfetto per questa competizione, che vedrà sfidarsi alcuni tra i migliori atleti del settore provenienti da tutta la regione. Il percorso, accuratamente studiato per mettere alla prova le abilità e la resistenza dei partecipanti, attraverserà i suggestivi paesaggi della zona. La manifestazione, organizzata con cura e dedizione dall’A. S.d. Bike Team Croce Bianca Mignanego, fa parte del circuito organizzato da ACSI CICLISMO LIGURIA e sarà suddivisa in diverse categorie (MTB, GRAVEL, CICLOCROSS) per permettere a tutti gli appassionati di competere nella loro disciplina preferita. Saranno previste anche gare dedicate ai giovani talenti ove a sfidarsi saranno i piccoli atleti nati dal 2009 al 2019 che auspichiamo siano in molti come avvenuto nella scorsa edizione.

L'apertura delle iscrizioni è già in corso, e gli appassionati sono invitati a partecipare numerosi a questa straordinaria giornata dedicata al ciclismo. Per ulteriori informazioni sull'evento, le modalità di partecipazione e gli aggiornamenti sul programma, si prega di visitare il sito web ufficiale del Giro della Liguria MTB e Ciclocross all’indirizzo https://www.acsiciclismoliguria.it

Non perdetevi l'opportunità di essere parte di una delle competizioni ciclistiche più emozionanti dell'anno. Paveto vi aspetta per una giornata indimenticabile all'insegna dello sport e della passione per la bicicletta.