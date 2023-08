“Giovi in festa” con sagre, musica, mercatino e cabaret

“Giovi in festa” per la Festa patronale dedicata alla Madonna della Salute, da giovedì 24 a domenica 27 agosto presso la Parrocchia dell'Ascensione in via Parodi 17 a Giovi (Mignanego). Si parte giovedì con l'apericena a partire dalle 19:30, su prenotazione entro martedì 22 agosto fino a esaurimento posti (contattare Arianna al 328 4722081 oppure Aurelia al 340 3552946); a seguire alle ore 21 il Maestro Christian Mauriglio dà voce all'antico Organo Giuliani (1844), recentemente restaurato.

Venerdì a partire dalle 19:30 Sagra del Minestrone, seguita da Cabaret Zeneize e Dj Set. Sabato, invece, Sagra della Trenetta e musica dal vivo con i Turla Boys. Domenica la festa prosegue con la raviolata a partire dalle 12:30 (su prenotazione in parrocchia o al 347 1761314), seguita dalla gimkana per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni (i partecipanti dovranno essere muniti di caschetto e bicicletta) e dalla Sagra della Polenta a partire dalle 19:30. Lo spettacolo con il duo Macma & Friends, dalle 21, chiude i festeggiamenti. Durante tutte le sere sarà attivo il bar, e saranno inoltre disponibili crepes, focaccette e calzoni. Presente la Lotteria di Beneficenza, il Mercatino du Repessin e il tiro ai barattoli.

Le celebrazioni cominceranno giovedì con le Celebrazioni Eucaristiche che culmineranno domenica con la Solenne Celebrazione delle 10:30 presieduta da Sua Eminenza Cardinal Angelo Bagnasco. Alle 18:30 Vespri Solenni con benedizione dei bambini.

I proventi della festa saranno utilizzati per proseguire le opere di restauro del complesso parrocchiale.