Giornate Mazziniane 2024: apertura straordinaria del Museo del Risorgimento e concerto gratuito

Quando Dal 14/03/2024 al 17/03/2024

Nell’ambito delle Giornate Mazziniane, celebrate ogni anno dall’Istituto Mazziniano – Museo del Risorgimento per ricordare l'eredità filosofica e politica di Giuseppe Mazzini, del quale ricorre il 152° anniversario della morte, domenica 17 marzo apertura straordinaria del Museo del Risorgimento (ore 9:30 - 18:30) mentre giovedì 14 marzo alle 17, concerto “Note e parole di una rivoluzione: Mazzini, Rossini, Verdi” all’oratorio San Filippo Neri in via Lomellini.

Il maestro José Scanu eseguirà, con una chitarra dell’800, musiche di Rossini, Carcassi, Legnani, Giuliani, Verdi mentre Massimo Angelini leggerà brano tratti da Filosofia della Musica di Giuseppe Mazzini e da documenti conservati nell’Istituto Mazziniano.

Programma

Gioacchino Rossini : Il barbiere di Siviglia (estratto da Open Revue, di J.K. Mertz, op.8)

Matteo Carcassi : Pot pourri sur les aires de Gioacchino Rossini, op.13

Luigi Legnani : 3 capricci per chitarra (dai 36 capricci, op.20)

Mauro Giuliani : Variazioni da Di quanti palpiti, dal Tancredi, di G. Rossini, op. 87

Giuseppe Verdi : Trilogia popolare Rigoletto - Traviata - Il trovatore

(estratto da Open Revue, di J.K. Mertz op.8)

José Scanu, 50 anni di ininterrotta carriera artistica, è un musicista, un concertista, un divulgatore e un valorizzatore della chitarra di Giuseppe Mazzini. Ha suonato nei maggiori teatri e stagioni cameristiche. È ambasciatore di Genova nel mondo.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e per tutta la giornata ingresso gratuito al Museo del Risorgimento.

Tutte le info: 010 5576431 - museorisorgimento@comune.genova.it