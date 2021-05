Giornate Fai di Primavera: le meraviglie da scoprire a Genova e provincia

Torna il 15 e 16 maggio 2021 la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico di Italia.

Ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici da godersi anche in bicicletta, itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni: anche quest’anno le 600 aperture in oltre 300 città proposte in occasione delle Giornate Fai di Primavera – organizzate, disposizioni governative permettendo, sabato 15 e domenica 16 maggio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria – ben racconteranno l’eccezionale varietà del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

I beni da scoprire in provincia di Genova

Antica Barberia Giacalone, Genova

Castello Mackenzie, Genova

Casa Carbone, Lavagna

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli

Chiesa Abbazia di Santa Maria della Sanità, Genova

Come prenotare

Per prenotare occorre andare sul sito del Fai, cercare il bene interessato, e cliccare su "prenota" scegliendo giorno, orario e numero di partecipanti. La prenotazione è obbligatoria a fronte del versamento di un contributo minimo suggerito di 3 euro da donare con PayPal o Stripe.

Contributo

Le Giornate Fai sono un’occasione per conoscere l’inestimabile patrimonio culturale d’Italia. La manifestazione si inquadra nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97).

Coloro che decidono di partecipare, sostengono con il proprio contributo la missione della Fondazione. Quest’anno il contributo minimo suggerito per prenotarsi e prendere parte alle Giornate FAI di Primavera è di 3 euro. Per chi lo volesse, sarà possibile sostenere ulteriormente la missione della Fondazione con contributi di importo maggiore oppure attraverso l’iscrizione annuale, un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano che permette di godere di iniziative e vantaggi dedicati. O ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio 2021.