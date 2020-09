Giornate FAI d'Autunno: due weekend per scoprire le bellezze della Liguria

Doppio appuntamento per scoprire e proteggere l'Italia più bella, a ottobre, con le Giornate Fai d'Autunno.

Il 17 e 18 e il 24 e 25 ottobre si potrà aiutare la fondazione a continuare a prendersi cura del patrimonio d'arte e natura del nostro Paese, prenotando dal 6 ottobre la propria visita in uno dei luoghi aperti per l'evento e donando un contributo. Oppure ci si può iscrivere al Fai prima dell’evento per poter accedere ad alcuni luoghi straordinari riservati ai soci. Sarà comunque possibile iscriversi al Fai anche in piazza durante i weekend dell'evento.

Il Fai propone un evento su prenotazione consigliata, in due weekend e non in uno, per fare in modo che quanta più gente possa godere della bellezza e dell’offerta culturale.

Per partecipare alle visite non esiste un vero e proprio biglietto di accesso; al momento della prenotazione verrà richiesta l’erogazione di un contributo minimo che andrà a sostenere le attività istituzionali della Fondazione, oltre che garantire la visita in sicurezza.

Le 1.000 aperture di questa edizione saranno rese note il 6 ottobre.