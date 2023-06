Appuntamenti speciali all'Abbazia di San Fruttuoso per le Giornate Europee dell’Archeologia

Prezzo non disponibile

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS aderisce con i suoi Beni archeologici all’edizione 2023 delle “Giornate Europee dell’Archeologia”, gestite da Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches archèologiques prèventives) e organizzate in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

La manifestazione, che avrà luogo nei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, permetterà ai visitatori di partecipare a speciali visite guidate con esperti, di accedere ad attività dedicate a bambini e adulti e a conferenze con specialisti del settore, in collaborazione con Università e Soprintendenze che lavorano sul territorio. Sono sei i Beni del FAI coinvolti, dove verranno proposte numerose iniziative (programma dettagliato a seguire), siti che ben rappresentano uno spaccato della passata frequentazione del territorio nazionale e la cui varietà e localizzazione consentirà di compiere un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta di epoche, usi e costumi differenti e del modo in cui l’uomo ha vissuto e modificato luoghi e strutture per adeguarli alle proprie esigenze.

Tra i siti prescelti figura anche l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE). Saranno gli archeologi che hanno curato gli ultimi cantieri di scavo a

guidare i visitatori e a presentare loro dati inediti. Un ricco e prezioso patrimonio culturale, quello archeologico, in cui il FAI struttura costantemente attività di studio e ricerca e promuove eventi e appuntamenti che si pongono l’obiettivo di raccontare anche questo lato più nascosto dei Beni e l’attenzione all’approfondimento che spinge la Fondazione a proseguire le indagini.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli che, accanto al FAI dal 2006, rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno

al progetto.

Venerdì 16 giugno, ore 16-18

Presso il Salone degli Stucchi Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure conferenza dal titolo

Presentazione dei risultati delle ultime campagne di scavo archeologico che si sono svolte presso l’Abbazia di San Fruttuoso e delle attività dei giorni successivi

Saluti istituzionali: Avv. Paolo Donadoni Sindaco di Santa Margherita Ligure, Dott.ssa Chiara Fizzotti – Referente Ufficio Valorizzazione FAI.

Relatori: Dott.ssa Nadia Campana Responsabile Area Funzionale II - Patrimonio Archeologico e Arch. Caterina Gardella Area Funzionale IV – Patrimonio Architettonico Funzionaria U.T.I. Genova Nord - Ovest e Sud – Est della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Prof. Fabrizio Benente, Professore Ordinario Archeologia Cristiana e Medievale DAFIST e Prorettore alla terza missione Università degli Studi di Genova, Dott.ssa Aurora Cagnana Area II – Patrimonio Archeologico Funzionaria U.T.I. Spezia Nord della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Dott.ssa Giada Molinari e Dott. Andrea Pollastro, DAFIST Università degli Studi di Genova.

Modera: Arch. Alessandro Capretti Property Manager Abbazia di San Fruttuoso.

Con il Patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, si ringrazia per la collaborazione la Delegazione FAI di Portofino Tigullio e Progetto Santa Margherita S.r.l.

Sabato 17 giugno, ore 10:30

Trekking archeologico: alla scoperta del sito di Chiesa Vecchia

Trekking guidato dalla Dott.ssa Mirjam Knoop, biologa e guida del Parco di Portofino, con arrivo a Chiesa Vecchia e racconto del sito a cura della Dott.ssa Nadia Campana. In collaborazione con Ente Parco di Portofino.

Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza; equipaggiamento richiesto: scarpe e abbigliamento da trekking, acqua a sufficienza, cappello, crema solare.

Domenica 18 giugno, dalle ore 10 alle 16

Visite con l’archeologo: le campagne di scavo all’Abbazia di San Fruttuoso a cura dell’Università degli Studi di Genova – DAFIST. Visite guidate alla scoperta delle indagini archeologiche di San Fruttuoso, dalle prime campagne degli anni ’80 fino agli ultimi scavi, a cura del Prof. Fabrizio Benente e dei suoi collaboratori.

Per ulteriori informazioni sul Bene e sugli eventi in programma:

www.abbaziadisanfruttuoso.it; tel. 0185/772703 - email: fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it.

Informazioni su prenotazioni, orari, costi e altri dettagli su www.fondoambiente.it/eventi