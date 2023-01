Giorno della Memoria, le iniziative del Comune di Campomorone

In occasione della Giornata della Memoria il Comune di Campomorone propone alle scuole e alla cittadinanza due iniziative.

La mostra documentaria e video fotografica “I Giusti, gli eroi del silenzio”, dal 26 gennaio al 10 febbraio 2023 a Palazzo Balbi. Ingresso gratuito. Orario della mostra: da lunedì a sabato, con orari coincidenti con l'apertura di Palazzo Balbi. L’esposizione vuole celebrare le “azioni positive”, ricordare coloro che sono rimasti per lungo tempo anonimi e che negli anni delle leggi razziali e delle deportazioni di massa nei campi della morte nazisti non esitarono a mettere a repentaglio la loro vita e quella delle loro famiglie pur di salvare uno o molti ebrei dalla deportazione e dalla morte.

Gino Bartali, Oskar Schindler, Giorgio Perlasca, il villaggio francese di Le Chambon-sur-Lignon sono solo alcuni protagonisti delle storie raccontate per ricordare a noi stessi e agli altri che c’è sempre un momento di speranza e di positività.

Lo spettacolo di e con Igor Chierici “L’Incantatrice di serpenti”, in scena al Cabannun venerdì 27 gennaio 2023 con due repliche: ore 10 e ore 12 per i ragazzi della scuola media. Durata: 60 minuti. La pièce in questione racconta le vicende della famiglia Levi: Aaron il padre, Marta la madre, Anna e Rachele le due figliolette. Il nucleo famigliare è di appartenenza ebraica e le leggi razziali minacciano tutti i componenti della comunità ebraica. Si parla già di deportazione e la paura più grande per i genitori ricade sui propri figli. Sarah, amica di famiglia, cristiana e insegnante di pianoforte e di canto di Anna propone una soluzione per la più piccolina: prendere Anna che ha una voce incantevole e incantatrice e nasconderla in un coro della chiesa cristiana: una nuova famiglia si prenderebbe cura di lei. Ma Rachele? Chi penserà alla più grande? Ad ora nessuna famiglia può prendersene cura.

Così inizia lo spettacolo che spezza il pubblico in una domanda importante: in nome del mio credo, del mio ideale, della mia decisione cosa faccio: salvo una figlia o le condanno entrambe ma tengo unita la famiglia. Questo è il pensiero di Aaron, capofamiglia: lo scoglio più difficile da arginare e convincere da parte di Marta, sua moglie. I nazisti stanno per arrivare, il pericolo è alle porte. Regia di Luca Cicolella.

Info: Biblioteca Campomorone tel.0107224314/3

biblioteca@comune.campomorone.ge.it