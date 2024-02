Giornata dei diritti della donna, il programma delle iniziative a Genova

A Genova, da venerdì 1 a giovedì 28 marzo, saranno una quarantina gli incontri, gli spettacoli e i momenti di riflessione dedicati alla ricorrenza dell’8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Il calendario di appuntamenti è stato presentato nella Sala Giunta Nuova di Palazzo Tursi dall’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova Francesca Corso. Con lei il presidente del Municipio III Bassa Valbisagno Angelo Guidi, la vice presidente del Municipio I Centro Est Daniela Marziano, le referenti di altri Municipi e rappresentanti di associazioni, teatri e centri antiviolenza che hanno contributo ad arricchire l’offerta.

Anche quest’anno le proposte in rassegna sono molteplici: dallo spettacolo ad ingresso gratuito “8 Donne” con Daniela Nunez, Roberto Viotti & Friends che il Comune di Genova ha organizzato il 7 marzo alle 20:30 nell’Auditorium di Strada Nuova; al convegno "Agenda 2030 - Parità di genere: possibilità o necessità? Focus sulla presenza e il ruolo delle donne nella Pa oggi e domani" di Anci Liguria che si svolgerà lo stesso giorno alle 14:30 nella sala Piccardo di Palazzo Ducale. E poi ancora spettacoli teatrali e di danza, confronti e focus sulla violenza di genere, mostre artistiche e presentazioni di libri.

«La Giornata internazionale dei diritti della donna ha ora più che mai valenze che travalicano la dovuta celebrazione delle manifestazioni operaie, delle battaglie politiche per rivendicare diritti legittimi e quelle per conservare diritti che sono stati acquisiti con sacrifici di intere generazioni – afferma Francesca Corso, assessore comunale alle Pari Opportunità –. Oggi la ricorrenza dell’8 Marzo può, e deve essere, l’occasione per impegnarsi e per riflettere tutti insieme. Tutti noi, donne, uomini, ragazze e ragazzi possiamo rendere il futuro della nostra società migliore perché, sebbene la parità sia sancita costituzionalmente, sappiamo essere ancora lontana da una sua piena realizzazione. Anche quest’anno il calendario di iniziative che proponiamo desidera essere una serie di atti sostanziali volti a sensibilizzarci per raggiungere pienamente questo obiettivo. Il nostro è un ulteriore contributo che evidenzia il ruolo delle donne nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva; ruolo che mai può prescindere dal rispetto della persona e che, nonostante l’emancipazione femminile degli ultimi decenni, ancora oggi non ne garantisce l’effettiva parità nel mondo del lavoro e talvolta persino in contesti familiari».

Calendario

1 MARZO

Ore 17.00 - Presentazione del libro "RIPRENDO LA MIA VITA - STORIE DI DONNE DEL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA" a cura di Paola Toni

Municipio II - Centro Per Non Subire Violenza, Centro Civico Buranello

3 MARZO

Ore 20.30 - "UNA CAMELIA PER DUE" con Selene Gandini E Marta Nuti

La Quinta Praticabile - Teatro Instabile

4 MARZO

Ore 15.30 - Incontro con l'Arma dei Carabinieri, Centro Anti Violenza Mascherona e Centro Per non subire Violenza

Municipio III - Sala Parrocchia San Fruttuoso

Ore 16.00 - Presentazione del libro "RIPRENDO LA MIA VITA - STORIE DI DONNE DEL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA" a cura di Paola Toni

Centro Per Non Subire Violenza – Circolo Arci San Nicola

Ore 16.30 - Presentazione del libro "Pistole cariche" a cura di Caterina Grisanzio

Municipio III – Biblioteca Lercari

6 MARZO

Ore 17.00 - Conferenza "GASLIGHTING - COME RICONOSCERE E PREVENIRE LA MANIPOLAZIONE”

Presentazione del libro scritto da Daniela Barzaghi dal titolo “MANIPOLATA”

Municipio VIII - Via Mascherpa 34 r

7 MARZO

Ore 14.30 - Convegno "AGENDA 2030 - PARITÀ DI GENERE: POSSIBILITÀ O NECESSITÀ? FOCUS SULLA PRESENZA E IL RUOLO DELLE DONNE NELLA PA OGGI E DOMANI”

ANCI Liguria - Palazzo Ducale, sala Piccardo

Ore 16.30 - Momenti di lettura e danza, donazione di un manufatto delle Vespertine del Municipio IV all'associazione "Per La Donna" che offre sostegno alle donne con tumore al seno, mostra dedicata alle donne del Municipio a cura dell' associazione "Punctum”

Municipio IV - Consulta delle Elette - Auditorium media Val Bisagno

Ore 17.00 - Presentazione del libro "RIPRENDO LA MIA VITA - STORIE DI DONNE DEL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA" a cura di Paola Toni

Centro Per Non Subire Violenza - Associazione Culturale Donne Insieme

Oratorio S.Erasmo Quinto

Ore 17.30 - "CREATIVITÀ E GENEROSITÀ DELLE DONNE" Relatore Dott.ssa Manuela Arata

Pittura, musica e ....... sfilata di gioielli ed accessori di Ivana Duero

Municipio IX - Associazione "La Lampara" - Museo Garibaldino - Via Sartorio 1

Ore 18.00 - Monologo "LE VOCI (SOLE)" - Christian Olcese

Generali Assicurazioni, Corso Europa 799

Ore 20.30 - SPETTACOLO "8 DONNE" - DANIELA NUNEZ, ROBERTO VIOTTI & FRIENDS

Comune di Genova - Auditorium Strada Nuova

8 MARZO

Dalle 9.00 alle 15.00 - Distribuzione fiori a tutte le donne - con la collaborazione di Coldiretti Donne Impresa Liguria - Centro Antiviolenza Mascherona

Ore 15.00 - Dibattito "FESTA DELLA DONNA: IL RUOLO EDUCATIVO DELLE DONNE NEL NOSTRO SECOLO" Associazione dei Lucani a Genova - Municipio VI Medio Ponente

Centro Civico di Cornigliano

Ore 16.00 - Concerto "VOLTI DI DONNE", interpreti Maria De Filippis e Chiara Inchingolo

Municipio VI - Atrio Palazzo Fieschi, Sestri Ponente

Ore 16.00 - Musica, impegno e dolcetti

Municipio III - Centro Terralba

Ore 18.00 - ILLUMINAZIONE FONTANA PIAZZA DE FERRARI

Comune di Genova - Piazza De Ferrari

Ore 18.30 - Mostra Fotografica "IL RUMORE DEL SILENZIO" e Presentazione libro "RIPRENDO LA MIA VITA - STORIE DI DONNE DEL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA" a cura di Paola Toni

Centro Per Non Subire Violenza - Quattro Inn, Via Canneto il Lungo 28R

Ore 18.30 - "L'altra festa delle donne"

Municipio III - Sala Parrocchia San Fruttuoso

Ore 20.30 - "LE SUPERBE": percorso itinerante nel centro storico, 5 attrici interpretano personaggi femminili d'eccellenza

Municipio I - Centro Storico, itinerante

Ore 20.30 - "SCONFORT ZONE" di e con Paolo Camilli

Teatro della Tosse - Sala Aldo Trionfo

Ore 21.00 - "BRUTTA: STORIA DI UN CORPO COME TANTI" di Giulia Blasi con Cristina Vaccaro

Stradanuova - Teatro Centrale

Ore 21.00 - "HASTA SIEMPRE! FRIDA" di Maurizio Nicastro

Teatro Garage - Sala Diana

Ore 21.00 - "DONNE IN'CANTO": esibizione gratuita di artiste.

Il ricavato netto della serata sarà devoluto a LILT

Teatro Govi

8 MARZO Ore 20.30 / 9 MARZO Ore 19.30 / 10 MARZO Ore 16.00

"LA MADRE" di Florian Zeller

Teatro Nazionale

9-10 MARZO

Ore 15.00 - Trofeo Nuoto sincronizzato Open "Piccole Donne"

Centro Antiviolenza Mascherona – Piscina Lago Figoi

9 MARZO

Ore 14.30 - LA BELLEZZA DELLA RINASCITA - Flash Mob con Jo Squillo, Francesca Carollo, Giusy Versace - Monologo di Giorgia Fasce - Artisti vari-

Wall of Dolls - Ordine delle Professioni Infermieristiche – GAIA - Piazza De Ferrari

Ore 16.00 - Esibizione allieve della Scuola Conte e la presentazione Rosa Martinoni donna storica del Ponente

Municipio VII - Associazione "Donne Insieme" - Scuola Conte, Via Cialli 6D Pegli

Ore 16.00 - Concerto per pianoforte e violino di Sergio Militello e Elio Calamaro

CIF - Centro Italiano Femminile - Sala Paganini "Auditorium" - Teatro Carlo Felice

Ore 16.00 - Conferenza Beatrice di Tenda : “BEATRICE, IL POMO DELLA DISCORDIA”.

A cura di Marco Pescetto. Ingresso libero.

Teatro Carlo Felice 1° Foyer

Ore 18.30 - "A MAGLIE SCOPERTE" di e con le attrici del Centro Per non subire violenza

Teatro dell'Ortica

10 MARZO

Ore 21.00 - "PERFETTA" spettacolo con Geppi Cucciari

Politeama Genovese

11-15 MARZO

Ore 16.30 - "FEMMINILMENTE": mostra artistica a cura di Andrea Boccone.

Mecoledì 13 marzo h 16.30 incontro con l'artista

Municipio VII - Biblioteca Benzi - Voltri

13 MARZO

Ore 18.00 - Premiazione del Premio Letterario "ADESSO PARLIAMO NOI" lanciato in occasione del 25 novembre

Municipio V - Salone Municipio V Valpolcevera

14 MARZO

Ore 10.00 - Incontro "DONNE OGGI: NOI"

AICCRE - Biblioteca Universitaria Via Balbi

Ore 20.30 - Spettacolo "STORIA DI OTTO DONNE"

Municipio VII - Teatro del Ponente, Voltri

15 MARZO

Ore 16.00 - Convegno "LE TAPPE DELLE CONQUISTE DELLE DONNE"

Relatrici Sabrina Dapino e Chiara Inchingolo

Municipio VI - Associazione Culturale Ce.s.l.i.t-Centro Studi Libera il Talento

Aps Risewise Sewd - Atrio Palazzo Fieschi, Sestri Ponente

16 MARZO

Ore 16.30 - Presentazione del libro "RIPRENDO LA MIA VITA- STORIE DI DONNE DEL CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA" a cura di Paola Toni

Centro Per Non Subire Violenza – ANPI Nervi

Ore 19.00 - Inaugurazione Mostra "JE T'AIME" a cura di Virginia Monteverde

Art Commission Aps – Sala Dogana, Palazzo Ducale

19 MARZO

Ore 17.00 - Incontro a tema "FEMMINISMO E CULTURA"

Municipio II - UDI Genova - Centro Civico Buranello

20 MARZO

Ore 17.00 - Convegno "EVOLUZIONE DEL MASCHILE? CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ"

con: Francesco Cozzi, Antonio Piotti, Luisa Stagi, Arturo Sica, Paolo Macrì

Rotary Genova - Rotary Genova est - Rotary San Giorgio - Soroptimist Genova

Associazione White Dove - Palazzo Ducale - Sala Minor Consiglio

28 MARZO

Ore 17.00 - Lettura recitata "DIALOGO TRA ANNA BANTI E ARTEMISIA GENTILESCHI"

Municipio I - Biblioteca Berio - sala Chierici