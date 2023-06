Gioielli e Proporzioni al Genova Vintage

In occasione della 1° edizione di Genova Vintage, l'evento dedicato al vintage e allo stile retrò in programma sabato 10 e domenica 11 giugno, Claudia De Rosa, designer savonese e proprietaria del brand PIN UP Gioielli, sarà ospite come espositore insieme a Simona Covotta, Consulente d'Immagine genovese specializzata in Curvy Vintage.

La collaborazione nata dalla comune passione creativa per il mondo Vintage e lo stile retrò darà vita ad un momento di incontro e moda in cui la designer savonese, che da qualche anno vive a Firenze, esporrà e spiegherà come è nata la geniale intuizione dei Gioielli Calamita ®, il marchio brevettato e registrato dei bijoux e accessori componibili e trasformabili grazie allo speciale meccanismo magnetico.

Un' occasione per toccare con mano e indossare creazioni artigianali, apprezzarne la bellezza e la stravaganza e soprattutto ricevere la consulenza specializzata della Consulente d'Immagine con tutti i consigli utili per scegliere e indossare i gioielli e accessori che valorizzano la propria fisicità e stile.

Pin Up Gioielli è il brand indipendente che negli ultimi due anni ha attirato l'interesse internazionale per il suo stile versatile e gender fluid di ispirazione Rockabilly, l'artigianalità e l'attenzione all'upcycling.

"Sono felice di tornare nella mia Liguria e di partecipare alla 1° edizione del Genova Vintage per condividere l'intuizione e la bellezza dei Gioielli Calamita ® con tutti coloro che avranno voglia di partecipare. Grazie ai consigli di Simona, chiunque vorrà fermarsi allo stand potrà ricevere consigli e suggerimenti per scegliere i gioielli e gli accessori più adatti per valorizzare la propria immagine e il proprio stile: i Gioielli Calamita ® sono sculture da indossare" conclude infine la designer Claudia De Rosa.