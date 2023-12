Gifts of Art: la 7a edizione a Palazzo Ducale

Divulgarti Eventi al Ducale, in collaborazione con l'associazione ARconTE, annuncia con la 7a edizione di "Gifts of Art", una mostra presso Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, a Genova, dal 15 dicembre all'8 gennaio.

L'evento presenta una diversificata selezione di artisti provenienti da Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria, Uzbekistan, Italia, Francia e Bosnia, tra cui ART by Marlo, Samuele Atzori - L’artista dei manichini, Art Fera, Mansur Baybekov, Evgenia Chernobai, Chris21, Paul Landau, Nilsdotterart - Anna Nilsdotter.

Organizzato da Divulgarti, con il supporto di ARconTE, la mostra è curata da Loredana Trestin. La sinergia tra curatore e le segnalatrici d'arte Ludovica Dagna, Valentina Maggiolo, Anna Poddine e Beatrice Sorlino, aggiunge una dimensione peculiare alla selezione artistica, evidenziando la diversità di tecniche e stili presenti nella mostra.

La collaborazione mette in risalto le sfumature di ogni opera, garantendo un'esperienza caleidoscopica per i visitatori. "Gifts of Art" diventa un'esperienza di scoperta e connessione, dove l'arte diventa veicolo di emozioni e bellezza estetica. Gli artisti, oltre a esporre le loro opere, offrono un regalo immateriale ai visitatori, creando un dialogo emotivo e stimolante. La mostra diventa così un luogo dove l'arte non è solo osservata, ma vissuta. Preparatevi a immergervi in un mondo di creatività, dove ogni opera è un dono unico e prezioso, e ogni visitatore è invitato a ricevere il regalo dell'arte con mente aperta e cuore curioso. Unitevi a noi in questa celebrazione dell'arte, dove ogni opera è un regalo e ogni artista è un donatore di esperienze straordinarie.