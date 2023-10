Con la scrittrice Rosa Matteucci prende il via la seconda edizione di GENOVAnarra

Dopo il successo della prima edizione, torna GENOVAnarra, una rassegna (non soltanto) letteraria che fa incontrare scrittori liguri (e non) di chiara fama e luoghi d’eccellenza culturale attivi in città. A inaugurare l’iniziativa, giovedì 5 ottobre, dalle 17:30, alla Biblioteca Brocchi di via Casotti 1 a Genova-Nervi è Rosa Matteucci, “una delle voci più sicure, originali e necessarie del romanzo italiano” (Goffredo Fofi), orvietana di nascita ma da oltre vent’anni genovese d’adozione. Vincitrice del premio Bagutta e Grinzane Cavour col suo libro d’esordio Lourdes (Adelphi 1998), sempre per Adelphi ha dato alle stampe Libera la Karenina che è in te (2003), Cuore di mamma (2006), Premio Grinzane Cavour e Premio Napoli, e Costellazione Familiare (2016), il suo romanzo più recente.

A Nervi, la Matteucci parlerà in margine al suo La vita vince ancora una volta (Industria & Letteratura 2022), un breve e delicato racconto, quasi una fiaba contemporanea con testo a fronte in ucraino: una “particolarità” di questa preziosa pubblicazione è che l’autrice e gli editori hanno deciso di comune accordo di renderla bilingue, affiancando all’originale italiano un testo a fronte in ucraino, tradotto da Markian Prokopovych, e di distribuirla gratuitamente agli ucraini residenti e rifugiati in Italia, in segno di accoglienza.

A seguire, gli incontri con Marco Buticchi (giovedì 12 ottobre nella sala lignea del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di via Brigata Liguria), con Alessandro Rivali (giovedì 26 ottobre al Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Villetta Di Negro, piazzale Mazzini 4), Claudio Pozzani (giovedì 9 novembre al Museo Biblioteca dell’Attore, via del Seminario 10), Guido Conforti (giovedì 23 novembre al Galata Museo del Mare, Calata Ansaldo De Mari 1) e, dulcis in fundo, le vincitrici del Premio Campiello 2023, a dicembre, in sede e data ancora in via di definizione.

La rassegna è sostenuta dall’Amministrazione comunale e da Confindustria Genova. Gli incontri sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Il programma completo è su www.genovanarra.it

Per info:

mail: contatti763@gmail.com

cell: 3498295410