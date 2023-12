GenovaNarra chiude i battenti con due vincitrici del Premio Campiello

Nel suo sesto e ultimo appuntamento pubblico, GENOVAnarra ospita Raffaella Romagnolo ed Elisabetta Fontana, recenti vincitrici del Premio Campiello, con lo Strega il più importante premio letterario a livello nazionale. L’incontro-evento avrà luogo giovedì 14 dicembre, a partire dalle 11, nella Sala degli Argonauti di Villa Doria Centurione in piazza Bonavino 7, a Genova Pegli.

Inaugurata a inizio ottobre a “levante”, nella biblioteca Brocchi di Genova Nervi dalla romanziera Adelphi Rosa Matteucci, la seconda edizione di GENOVAnarra si chiude come meglio non si potrebbe nel “ponente” cittadino, a suggello anche geo-urbanisticamente ideale di un’iniziativa che fa dei luoghi di produzione culturale attivi in città dei veri e propri coprotagonisti, con gli autori e i loro ultimi libri.

L’occasione dell’incontro congiunto con la Romagnolo e la Fontana è un ulteriore capitolo della narrazione che l’Associazione culturale Contatti sta portando avanti da anni nel segno del Premio Campiello. Che è un premio veneziano nato a Venezia più di sessant’anni fa, ma che ha Genova nel suo DNA, posto che il suo ideatore e promotore Mario Valeri Manera era un industriale genovese trapiantato in laguna.

Monferrina, laureata in Lettere a Genova, Raffaella Romagnolo è scrittrice di primo piano nel panorama editoriale italiano. È stata candidata al Premio Strega, è tradotta (per ora) in sette lingue ma... ha esordito diciassette anni fa con un piccolo editore genovese, la Fratelli Frilli. Con il libro “Il cedro del libano” (Aboca 2023) ha appena vinto la prima edizione del Premio Campiello Natura, il concorso rivolto alle opere di narrativa strettamente e intimamente connesse alla natura che è stato promosso a partire da quest’anno dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto in collaborazione con Venice Gardens Foundation.

La ventunenne comasca Elisabetta Fontana ha invece vinto la ventottesima edizione del Premio Campiello Giovani, con il racconto “Sotto la pelle”, scelto dalla giuria dei letterati presieduta da Walter Veltroni.

Una particolarità in margine all’evento merita di essere segnalata. Al termine dell’incontro pubblico, la Romagnolo e la Fontana avranno l’opportunità di “fare la conoscenza” del prezioso cedro del libano (150 anni di età, 25 m di altezza, con un fusto di oltre tre metri di diametro) che svetta all’interno del magnifico parco storico di Villa Durazzo Pallavicini, sempre a Genova Pegli. Da astratto fulcro immaginativo e narrativo del suo libro, il “nostro” esemplare genovese di cedro del libano potrà diventare così un amico “in linfa e corteccia” della Romagnolo, e una possibile fonte d’ispirazione per la Fontana.

La rassegna è sostenuta dall’Amministrazione comunale e da Confindustria Genova. L’incontro di Villa Doria Centurione è a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Il programma completo di GENOVAnarra è su www.genovanarra.it

