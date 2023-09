Genova Tattoo Convention: 170 professionisti, incontri e performance legati al mondo del tatuaggio

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre allo Stadium adiacente al Centro Commerciale Fiumara (lungomare Giuseppe Canepa 155, Sampierdarena) si tiene Genova Tattoo Convention, evento che rappresenta un'occasione per avvicinarsi alla cultura del tatuaggio e conoscere tatuatori artisti dell’inchiostro su pelle provenienti da tutta Europa, che si sfidano in numerose gare con il fine di conquistare il titolo di miglior tatuatore in diverse categorie artistiche.

Durante Genova Tattoo Convention è possibile incontrare 170 professionisti dell’inchiostro su pelle, che sono a disposizione per realizzare tatuaggi in tempo reale, consentendo così ai presenti di vedere il processo creativo dietro alle loro opere d'arte su pelle. «Siamo entusiasti tornare a Genova – dice Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico della manifestazione – con una convention che, di anno in anno, porta con sé tante novità. «Quest'anno – aggiunge – abbiamo lavorato per portare nuove emozioni e sfide ai partecipanti, e siamo felici di introdurre il Socialtoo contest, che permetterà a tutti di sentirsi parte integrante di quest’esperienza, anche chi non riuscirà a partecipare fisicamente quest’anno».

La novità di quest'anno è infatti il Socialtoo contest 2023: i visitatori che hanno deciso di farsi tatuare prima di Genova Tattoo Convention hanno la possibilità di far votare il loro tatuaggio dalla giuria della manifestazione. I tre vincitori ricevono un buono per un tatuaggio spendibile in una delle prossime convention del 2024. Per prendere parte al contest, occorre visitare il sito ufficiale di Genova Tattoo Convention (https://www.genovatattooconvention.it/) nella sezione dedicata al Contest e compilare il form in basso alla pagina. Oltre alle gare, il programma di Genova Tattoo Convention 2023 include incontri, performance e interventi di ospiti legati al mondo del tatuaggio.