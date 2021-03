Genova per voi: la finale del talent per autori di canzoni, chi sono i concorrenti

La finale di "Genova per voi" è programmata per sabato 27 marzo dalle 21 in diretta streaming su Facebook e YouTube.

Si conclude così l'ottava edizione del talent che ha scoperto autori di successo come Federica Abbate, Emanuele Dabbono e Willie Peyote e ha rivoluzionato le classifiche della musica italiana.

La diretta streaming in cui si esibiranno i finalisti verrà ripresa da La Claque del Teatro della Tosse di Genova.

L'ospite speciale della serata sarà Emanuele Dabbono, cantautore e autore in esclusiva per Tiziano Ferro.

La finale, presentata da Elisabetta Gagliardi, è ad accesso libero e gratuito.

Cos'è il talent "Genova per voi"

“Genova per voi” è un esempio pressoché unico di talent dedicato agli autori/compositori di canzoni, in un panorama che abitualmente privilegia le iniziative destinate agli interpreti. Prodotta da Atid, con il sostegno di Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori, e del Comune di Genova, offre come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Alla miglior autrice verrà inoltre attribuita la Targa Siae. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno a Siae. La Direzione Artistica è dell’autore e interprete di Teatro-Canzone Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

«Siamo particolarmente soddisfatti - dichiarano Alloisio e Zanetti - di essere riusciti a fare in modo che questa edizione di "Genova per voi" si svolgesse ugualmente - a differenza di tante altre manifestazioni cancellate a causa dell'emergenza Covid - benché in gran parte da remoto e non in presenza, come era nostra consuetudine. I finalisti e i tutor hanno lavorato efficacemente anche via Zoom, e gli interventi - sempre in collegamento internet - degli ospiti, che ringraziamo, sono stati utili e significativi».

I Laboratori di scrittura si sono svolti da remoto a partire da venerdì 12 marzo, e i 10 finalisti sono stati guidati dai tutor Emanuele Dabbono (finalista di Genova per Voi 2013 e autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e Simone Cremonini (vincitore di Genova per Voi 2018 e autore Universal). Ospiti dei Laboratori: Alessandro La Cava (finalista di Genova per Voi 2018 e autore Universal); d.Whale Davide Simonetta (autore e produttore); Claudio Buja; Matteo Fedeli (Direttore Divisione Musica di Siae); Mario Cianchi (ora Publishing A&R Sugarmusic, già tutor in tutte le precedenti edizioni); Michelangelo Vood (vincitore Genova per Voi 2019) e Federica Abbate (vincitrice Genova per Voi 2013 e autrice Universal). In ultimo, i finalisti hanno eseguito i test coordinati da Klaus Bonoldi (direttore A&R UMPRicordi) e Lucrezia Savino (A&R di UmpRicordi)

Chi sono i finalisti

I finalisti di "Genova per voi" 2020/2021 sono: Giacinto Brienza da Foggia; Edith Brinca da Verbania; Giulia Catuogno (Giulia Mei) da Palermo; Gloria Collecchia da Ascoli Piceno; Marco Conte da Cassano Magnago (VA), Nicolò Marangoni da Noventa Vicentina (VI); Claudia Salvini da Montevarchi (AR); Stefano Santoro da Rho (MI); Davide Viglio da Verona; Alessandro Zanolini da Piacenza.