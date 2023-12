Genova dall’alto – Passeggiata dei forti: dalla funicolare del Righi alla cremagliera di Granarolo

Una escursione semplice che consentirà di guadagnare i forti e le colline che abbracciano la Superba attraverso la funicolare Zecca – Righi e la cremagliera di Granarolo. Un modo spettacolare ed emozionante di muoversi al di sopra di una delle più affascinanti città d’Italia. Il panorama dal Forte Puìn renderanno l’escursione turistica davvero speciale.

• Escursione per tutti, semplice e fruibile con i mezzi pubblici.

• Appuntamento alla stazione FS di Genova – Piazza Principe.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Escursione ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti la località è fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato: stazione Genova Piazza Principe (località di partenza e di arrivo dell’anello escursionistico).

Dal 1339 al 1797 quella del doge è stata una figura centrale del potere costituito nell'antica Repubblica di Genova. Noi ne seguiremo la storia anche dall’Ottocento a metà Novecento lungo i sentieri del Parco Urbano delle Mura. Sabato 16 Dicembre ci approcceremo alle colline che dominano la città grazie allo scambio intermodale bus – Funicolare del Righi – Cremagliera di Granarolo, le forme di trasporto dell’AMT che rappresentano l’opportunità migliore per raggiungere le sentinelle della Superba e osservare parte della cinta fortificata, seconda solo alla Muraglia Cinese.

Nell’epoca dell’alta velocità, scopriremo che funicolari e cremagliere sono prodigi della tecnica del primo Novecento mai passati di moda. Il concetto di mobilità alternativa e integrata ci consentirà d’iniziare la giornata dalla città bassa, quella dei caruggi stretti e profondi, dei palazzi nobiliari che emergono dalle “viscere del mondo” e che nulla hanno da invidiare alle corti europee. È un gioco di equilibrio perché si passa dagli spazi effimeri e ridotti del centro storico agli spazi aperti e ampi del Parco Urbano delle Mura, dove i forti consentono si contemplare uno dei panorami più belli della Liguria.

Ma diamo tempo al tempo: alla mattina da Piazza della Nunziata, dove si affaccia la Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato, trionfo del barocco genovese, ci avvieremo tutti insieme verso Largo Zecca, impazienti di scoprire Genova dall’alto.

La funicolare Zecca – Righi ci consentirà di uscire dal centro storico per raggiungere le alture in pochi minuti. Dopo una prima parte nascosta in galleria, dai finestrini delle cabine rosse vedremo scorrere palazzi, giardini e orti. Una volta arrivati a destinazione, zaino in spalla inizieremo a camminare verso il Parco del Peralto, lambendo il Castellaccio e la torre della Specola, quest’ultima teatro di macabre impiccagioni che fino al 1509 furono eseguite nell’area della Lanterna.

Le tappe successive sono l’Osteria delle Baracche e il vicino Forte Puin, il più piccolo ma anche il meglio conservato dei forti del Parco Urbano delle Mura. Tappa successiva è il Forte Sperone, vertice settentrionale delle Nuove Mura, ampliato nel Cinquecento per adattarlo alle nuove armi da fuoco. Ora la direzione da seguire è quella del Forte Begato: passando sotto le mura perderemo quota, incontrando la Porta di Granarolo e la Torre di Granarolo.

Una tipica creusa genovese ci consentirà di raggiungere la stazione della cremagliera di Granarolo, una delle ultime ancora in funzione in Italia. La sua inaugurazione risale al 1901. Bellissime le carrozze della Piaggio che vennero ricostruite nel lontano 1929. Non si finisce mai di scoprire la Superba: dietro alla spettacolarità dei suoi monumenti più visitati, quasi in sordina si nasconde una città che si concede solo a chi la osserva dall’alto con occhio attento e curioso.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

LE TAPPE

Genova Piazza Principe (Stazione FS) / Piazza della Nunziata / Funicolare Zecca – Righi / Parco del Peralto / Castellaccio e la torre della Specola / Osteria delle Baracche e il Forte Puin / Forte Sperone / Forte Begato / Porta di Granarolo e la Torre di Granarolo / Cremagliera di Granarolo / Stazione FS Genova - Principe

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di un Accompagnatore Turistico, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche storico-culturali dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 16 Dicembre

• Tipologia itinerario: percorso turistico

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende la promozione, l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed escursionistica e Accompagnatore Turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Appuntamento ore 10:45 in Piazza Principe (Genova), fuori dalla stazione ferroviaria.

• Fine escursione ore 17:00 circa presso Piazza Principe (Genova)

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

• Dislivello a piedi: + - 300 metri

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo