"Genova, parole e musica": trenta artisti in via del Campo per omaggiare i cantautori della scuola genovese

"Genova, parole e musica" è un fine settimana all’insegna della musica e della canzone d’autore, in cui Genova si colora di musica da strada tra il centro storico e Corso Italia. Venerdì 8 e sabato 9 ottobre, dalle 18 alle 20, la manifestazione musicale sarà ospitata in via del Campo, con un prequel venerdì presso la sede del futuro museo dei cantautori, davanti all’abbazia di San Giuliano, in corso Italia.

La manifestazione vedrà l’alternarsi di una trentina di artisti, in diverse postazioni, con l’esecuzione di brani scritti dai grandi cantautori della scuola genovese. Un grande evento in grado di regalare emozioni per due giorni, dedicato alla grande storia della canzone italiana.

Gli artisti che parteciperanno:

Gianfranco reverberi - padrino della manifestazione

Max Manfredi

Federico Sirianni

Paolo Gerbella

Flavia Ferretti (vincitrice premio Ciampi)

Irene Manca + Andrea Kala

Matteo Troilo

Giua

Rodolfo Bignardi

Enrico Lisei

Marco Rovelli

Eliano Calamaro (violino)

Stephanie Niceforo

Gruppo Corale Gau (6 componenti)

Carlo Denei comico

Hermes Rendina (tromba)

Orchestra Bailam - banda di strada (6 componenti)

La manifestazione è organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con Regione Liguria, premio Ciampi per la canzone d'autore e Via del Campo 29 Rosso.

