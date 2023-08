Torna il Genova Hogwarts Express in versione serale

Torna in moto il mitico Genova Hogwarts Express, per l'occasione in versione serale. Sono aperte le iscrizioni per le uniche due date speciali (venerdì 18 e sabato 26 agosto) in cui la magia della scuola più amata si unisce alla bellezza del tramonto, rendendo l'esperienza ancora più fatata. A bordo del trenino storico della Ferrovia Genova-Casella lo staff di GenovacomeHogwarts intratterà aspiranti maghi e streghe con racconti, leggende, quiz e... penitenze! Minerva, Severus, Pomona, Bellatrix e molti altri vi aspettano per una serata all'insegna del divertimento.

L'evento è adatto a grandi e piccini. I minorenni devono obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto, che sarà coinvolto nel divertimento. Non mancheranno le dolci sorprese di Preti Dolciaria e le foto ricordo di DarumaPhoto. Durata: 2 ore e 15 minuti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Infoline: 340 4910024 (preferibile messaggio whatsapp)

L'evento è patrocinato da Regione Liguria.