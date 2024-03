Genova. I forti di mezzo: Diamante, Due Fratelli, Puin

A Pasquetta cammineremo tutti insieme sulle colline della Superba e i forti che dominano la Val Bisagno! Una escursione incantata grazie ai tanti belvedere sulla Genova dei Dogi che incontreremo lungo il percorso ad anello. Non ci faremo mancare nulla, nemmeno il punto panoramico più bello sul Parco Urbano delle Mura dalla cima del Fratello Maggiore. Sorrisi e umori in cammino lungo l’anello dei Forti, una esperienza outdoor unica e originale.

• Escursione fruibile anche con i mezzi pubblici. Le forme di trasporto dell’AMT rappresentano l’opportunità migliore per raggiungere le sentinelle della Superba e osservare parte della cinta fortificata, seconda solo alla Muraglia Cinese. La funicolare del Righi è gratuita!

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

Nel centro medioevale più grande d’Europa pulsa la vita di una città che cresce in verticale, noi ce ne allontaneremo e nemmeno troppo, per osservarla dall’alto. Dalla Osteria delle Baracche prenderemo la direzione di Trensasco e saliremo alla Sella del Diamante grazie al sentiero della neviera, un manufatto che consentiva di conservare durante l’anno la neve pressata o il ghiaccio. Una seconda ghiacciaia la incontreremo lungo un sentiero in costa, dapprima pianeggiante, poi in salita verso il forte Diamante, il punto più elevato del crinale che separa la Valle Polcevera dalla Valle Bisagno.

Questa struttura era la più avanzata verso l’entroterra e sorvegliava il passaggio di mercanzie, viandanti ed eserciti diretti alla città. Il bastione conobbe il suo momento di gloria quando nella primavera del 1800 i francesi asserragliati al suo interno e al comando del generale Bertrand, riuscirono a respingere l’assedio degli austriaci che avevano conquistato i vicini forti dei Due Fratelli.

Dal possente bastione scenderemo al valico lungo quattordici stretti tornanti, per poi guadagnare la panoramica collina del Fratello Maggiore che si fronteggia con il vicino forte del Fratello Minore, in posizione dominante sulla Valle Polcevera. La tappa successiva sarà un bastione a planimetria stellata, il Puin, il più piccolo ma anche il meglio conservato dei forti del Parco Urbano delle Mura, grazie anche ai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience: anche loro sono animati dall’amore per la città e come noi vedono nel “movimento lento” l’approccio migliore per scoprire, vivere e apprezzare il grande patrimonio storico e paesaggistico della nostra Superba! Il Sentiero delle Farfalle ci riporterà all’Osteria delle Baracche. Le mura settecentesche, le ultime delle sette cinte genovesi, ci accompagneranno verso la stazione di arrivo della Funicolare del Righi, oppure, più brevemente, al parcheggio del Peraltro per chi si salito in auto al punto di ritrovo.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: escursione ad anello anche per coloro non auto-muniti grazie alla funicolare Zecca - Righi

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il pranzo al sacco). La Funicolare del Righi è gratuita.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.



• Appuntamento ore 10:00 presso il parcheggio che si trova poco prima di Forte Sperone. Per chi arriva fuori Genova e non è auto-munito: dalla Stazione Piazza Principe scendere in Via Balbi, superare Piazza della Nunziata e dirigersi presso la stazione di partenza della funicolare Genova – Righi.

• Fine escursione per i partecipanti auto-muniti: ore 17:15 al Parco del Peraltro

• Fine escursione per i partecipanti NON auto-muniti: ore 17:45 presso la stazione di arrivo della funicolare Genova - Righi

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Dislivello: + 400 metri in salita, - 500 metri in discesa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking

• Amici a quattro zampe: a noi fa naturalmente piacere che camminino con noi, però il trekking notturno rientra in una di escursione particolare, dobbiamo pertanto chiedervi di portarli al guinzaglio.