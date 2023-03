Genova, Costa Crociere ospita Be Digital

Prima edizione di "Be Digital" a Genova. L'appuntamento è previsto per venerdì 14 aprile 2023, a bordo della magnifica Costa Firenze, con l'ingresso da Stazione Marittime Ponte Dei Mille 1. Si terrà la prima edizione di "Be Digital", ideato con l'obiettivo di raccontare il processo, le attività e le competenze necessarie per affrontare in modo corretto un prodotto digitale.

Il programma è strutturato così:

ore 09:00 Salita a bordo & Welcome Coffee

ore 10:00 Benvenuto e saluto istituzionale

ore 10:20 User Experience: quale è il valore economico della UX e perché investire in questo

approccio

ore 10:40 Creativity Code: come sviluppare il pensiero creativo

ore 11:00 Cybersecurity: perché le aziende non possono farne a meno nello sviluppo web e nel

marketing

11:40 Le soluzioni di Cloud Computing: perché sono un vantaggio competitivo

11:40 Business Solution al servizio della crescita delle aziende - ERP

12:00 Rapporto multicanale con attuali e potenziali clienti, sfida o opportunità?

12:20 Lunch Break

13:50 Comunicare online la Digital Transformation: gli strumenti a disposizione delle aziende

14:10 Innovazione tecnologica e sostenibilità: un mix di incentivi e nuove opportunità per la

crescita d’impresa

14:30 Tavola Rotonda - Confronto sulla digitalizzazione online di domani: prospettive, progetti e

opportunità.

16:00 Condivisione e saluti

Entro le 17:00 Sbarco.

L'evento è moderato da Eva Perasso, giornalista professionista e con l'ingresso libero previa registrazione online https://expo.wingsoft.it/bedigital/staff/visitors/page1a.php o possibile seguire in diretta streaming registrando al sito internet https://www.bedigitalevent.com/registrazione-early-bird/