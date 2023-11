Genova: l’Acquedotto storico del Seicento e il ponte-sifone sul rio Geirato

L’acqua, elemento primordiale della vita e protagonista di paesaggi straordinari, a Genova offre infinite possibilità agli appassionati di escursionismo: Sabato 11 Novembre, senza soluzioni di continuità, seguiremo l’Acquedotto storico del Seicento e come per magia ci ritroveremo immersi nella natura della Valle del Geirato.

Cammineremo lungo orti, boschi e creuse, procederemo sul primo ponte-sifone della storia e ci immedesimeremo in Indiana Jones, alla ricerca nella boscaglia dei resti di gallerie, filtri e ponti in pietra. Molassana Alta, San Bernardo, Carpi, Codato, San Giacomo, Molinetto, Pino Sottano. sono le frazioni che incontreremo lungo l’Antica Via dell’Acqua.

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

La campagna batte nettamente la città in questa camminata lungo l’Acquedotto storico del Seicento che si sviluppa lungo il versante idrografico destro della Val Bisagno! È un itinerario in natura. Viaggeremo a piedi tra case, giardini e viottoli, in una dimensione quasi urbana, per ritrovarci per magia nella vera campagna, lungo orti, boschi e creuse!

Non c’è storia, questo tracciato che segue l’acqua ha mille sfumature diverse: passeremo dalla natura della Valle del Geirato e la sua infinita bellezza, alla parte più monumentale con le 22 arcate del primo ponte-sifone della storia, realizzato in soli 5 anni dopo più di 112 anni di progettazione… Non solo: lungo l’antico tracciato del Seicento ci immedesimeremo in Indiana Jones, alla ricerca nella boscaglia dei resti di gallerie e ponti in pietra, alla testata della Valle del Geirato, là dove le ingiurie del tempo hanno colpito.

Grazie all’opera e alla passione dei volontari della Federazione Acquedotto Storico di Genova, per noi sarà un ritorno al passato; sono loro che hanno migliorato la percorribilità dell’antico percorso dell’acqua. Questa parte della Via dell’Acqua è la più antica tra quelle transitabili, infatti, con la rapida espansione della città in epoca medioevale, la Repubblica Marinara si adoperò per prolungare il tracciato e aggiungere altre prese più a monte della città, riducendo inoltre in modo considerevole la lunghezza dell’originario tracciato con la realizzazione di ponti sempre più arditi e tecnologicamente avanzati che evitavano tratti dell’antico percorso ormai in cattive condizioni. Sembra banale dirlo, ma tanti genovesi ignorano l’esistenza dell’Acquedotto storico, o comunque non ne conoscono fino in fondo l’importanza e l’estensione.

Uno di questi è, appunto, il canale del Seicento, a pendenza costante, che si sviluppa a mezza costa per circa 5 chilometri, toccando gli abitati della valle interna del Geirato: Molassana Alta, San Bernardo, Carpi, Codato, San Giacomo, Molinetto, Pino Sottano.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico facile ad anello

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende la promozione, l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Una volta che saranno aperte le iscrizioni bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:00 a Genova – Molassana, in Largo Paolo Boccardo, verso i Giardini Giorgio Falco. Qui c’è il capolinea della linea AMT nr 48

• Fine gita ore 16:30 circa a Genova – Molassana, in Largo Paolo Boccardo

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T - Turistico).

• Dislivello a piedi: + - 150 metri

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking