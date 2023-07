Generazione Disagio al Porto Antico con il pluripremiato “Dopodiché stasera mi butto”

Lunedì 10 luglio, alle ore 21:30, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova tornano gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage quest’anno giunta alla trentatreesima edizione. La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona, si avvale del patrocinio di Regione Liguria e della partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

Il debutto della nuova edizione al Porto Antico di Genova, nella consueta location di Piazza delle Feste, è affidato alla compagnia Generazione Disagio e al loro pluripremiato e acclamato “Dopodiché stasera mi butto”, uno spettacolo di e con Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Andrea Panigat e Luca Mammoli, diretto da Riccardo Pippa e scritto da Riccardo Pippa e Alessandro Bruni Ocana.

Quattro personaggi conducono il pubblico a giocare una folle partita a uno strano e innovativo gioco dell'oca, che ha come obiettivo la casella finale del suicidio. Un conduttore coinvolge gli spettatori per fare avanzare tre pedine umane sul tabellone: un dottorando, un precario e uno stagista attraverseranno imprevisti, prove collettive e prove individuali con un ritmo comico serrato e pezzi di improvvisazione basati su input che vengono dal pubblico. Vincerà chi riesce ad accumulare più sfighe e perciò più “disagio”. Nell'arco dei 70 minuti di spettacolo si affrontano temi quali l'amore, la paura del futuro, il lavoro, la sessualità, la politica, la solitudine e l'indeterminatezza. Uno spettacolo di cinica auto-analisi collettiva che non fa sconti a nessuno: irriverente, comico e profondo, che ci costringe a fare i conti con il mondo che abbiamo costruito e la vita che vorremmo. Il linguaggio alterna in un ritmo serrato citazioni colte, riferimenti pop e provocazioni trash.

Arrivato ormai a superare le 100 repliche, lo spettacolo è una drammaturgia collettiva, a tratti molto intima e personale, nata all'esigenza artistica di trovare un nuovo linguaggio teatrale, per dare voce a una generazione di mezzo altrimenti non rappresentata: gli eterni giovani, intrappolati tra speranze tardive e frustrazioni precoci. Nasce così, dieci anni fa, il primo spettacolo di Generazione Disagio: “Dopodiché stasera mi butto”. Da allora, numerosi sono stati i riconoscimenti e le menzioni: esso è stato vincitore del concorso nazionale Roma Playfestival 1.0 2015, vincitore del Bando Teatro Off Artificio 2015 e del bando “Le città visibili” III edizione, ha registrato il record di incassi e presenze di pubblico al Torino Fringe Festival 2014, ha vinto il concorso Giovani realtà del teatro 2013 e ha ottenuto una menzione speciale della giuria al premio Scintille 2013 di Asti e al premio nazionale Intransito del teatro Akropolis 2013.

Generazione Disagio è un collettivo artistico nato nel 2013 da un’idea dell’attore genovese Enrico Pittaluga, che crea spettacoli e performance originali con una forte predisposizione alla contemporaneità, alla nuova drammaturgia, al coinvolgimento di nuovo pubblico e al rapporto diretto con l’audience. Generazione Disagio si distingue per un linguaggio innovativo, diretto, provocatorio e divertente, al contempo dissacrante e poetico e per la grande capacità di collaborare con diversi teatri e istituzioni sul territorio nazionale, riuscendo a coinvolgere numerosi artisti e collaboratori nel corso degli anni. I primi due spettacoli di Generazione Disagio, “Dopodiché stasera mi butto” coprodotto da Proxima Res e “Karmafulminien – figli di puttini” prodotto dal Teatro della Tosse di Genova, hanno portato il gruppo a replicare per più di 200 serate e ottenere numerosi riconoscimenti, premi e menzioni speciali.

Biglietti

Le prevendite sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 15-18 venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail: info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica h. 9-18:20 (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) da lunedì a domenica h. 9-18:20 - 16124 (telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su https://www.teatrogarage.it/spettacoli_tg/dopodiche-stasera-mi-butto/ o www.happyticket.it. Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.