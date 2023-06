“Genova Capitale della Vela”, l'Archivio Leoni omaggia The Ocean Race al Galata Museo del Mare

Nell’anno in cui Genova ospita il Gran Finale di The Ocean Race, il Galata Museo del Mare rende omaggio all’importante evento ospitando dal 9 giugno al 2 luglio presso la Galleria delle Esposizioni, la mostra “Genova Capitale della Vela. L’Archivio Leoni omaggia The Ocean Race”, realizzata dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici con la collaborazione dell’Istituzione Mu.MA e The Ocean Race.

In occasione dei cinquant’anni di storia di The Ocean Race e dell’arrivo a Genova del giro del mondo a vela, la mostra nasce per condividere con il pubblico e gli addetti ai lavori una selezione di immagini, scattate tra gli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70 da Francesco Leoni, per ricordare quanto la città abbia avuto un ruolo centrale nella storia della vela nazionale e internazionale.

Le immagini storiche e in bianco e nero, tratte dall’immenso archivio, che conta ben 3 milioni di foto e che nel marzo del 2022 ha trovato una sua sede permanente proprio al Galata Museo del Mare grazie al sostegno della Fondazione Clerici, fanno da contraltare a foto a colori selezionate per ripercorrere la storia della regata. Si possono ammirare barche e velisti leggendari, ma anche foto ed emozionanti video realizzati con le più moderne tecnologie dagli “onboard reporter”, veri e propri giornalisti embedded che hanno il compito di raccontare le avventure e le sfide vissute sugli oceani dai protagonisti di The Ocean Race.

A corollario della mostra, il giorno 27 giugno alle ore 18, l’Auditorium del Galata Museo del Mare ospiterà anche un incontro, aperto a tutti, fra alcuni dei fotografi di fama internazionale che, nel corso della loro carriera hanno fatto la storia dell’immagine di vela e che racconteranno quanto la loro professione e il loro modo di lavorare sia cambiato negli ultimi 50 anni, da quando cioè esiste la regata intorno al mondo. In poche parole, di come droni, digitale e trasmissioni satellitari abbiano sostituito macchine analogiche e pellicola.

Per tutto il mese di giugno, inoltre, nell’Auditorium del Galata in orario museale dalle 10 alle 19, saranno trasmessi documentari che celebrano i cinquanta anni di storia della leggendaria regata. Ingresso libero.

Dal 9 giugno al 4 luglio in occasione del Gran Finale di The Ocean Race, il Galata Museo del Mare ospita numerosi eventi collaterali oltre alla mostra co-organizzata insieme a The Ocean Race “Genova Capitale della Vela. L’Archivio Leoni omaggia The Ocean Race”: due esposizioni temporanee, un’istallazione di grande formato posizionata davanti al Museo e raffigurante un tentacolo di calamaro gigante realizzato con materiali di recupero dall’artista Raul Orvieto; un “Incontri in Blu” con le figlie di Ambrogio Fogar; una giornata riservata a “Prova la vela”, attività che unisce la visita del Museo all’uscita di circa due ore in barca a vela in compagnia di skipper professionisti.

Dal 20 giugno al 2 luglio davanti al Galata Museo del Mare sarà possibile ammirare “The Monster from the Abyss 2”, opera unica di 3 metri di altezza per 2 metri circa di lunghezza, raffigurante un tentacolo di calamaro gigante e realizzata dall’artista Raul Orvieto utilizzando reti, funi e galleggianti da pesca abbandonati sui fondali marini: un omaggio alla salvaguardia dei mari e degli ecosistemi acquatici. L’opera in questione, che fa parte di un progetto più articolato curato da Loredana Trestin, ricalca per forma e tipologia dei materiali costruttivi l'opera omonima iscritta al Wildlife artist of the year 2023, ed esposta attualmente presso lo Spazio Europa del Parlamento Europeo a Roma nella versione ridimensionata.

Dal 10 giugno al 3 luglio in Saletta dell’Arte al 1° piano del Museo sarà visitabile “RiArtEco 2023”, mostra itinerante dell’artista Aldo Celle giunta alla 19°edizione, che propone opere d’arte realizzate attraverso il recupero di materiali di scarto. Dopo l'inaugurazione della tappa laziale del tour Riarteco, la manifestazione si propone come una nuova splendida occasione per rafforzare una rete che si occupa di ecologia e di circolarità dell’economia, attraverso la differenziazione e il riutilizzo degli scarti in creazioni d'arte. In questa avventura la linfa creativa fornita dagli artisti ha sollecitato collaborazioni con amministrazioni comunali e diverse realtà impegnate sui territori, in modo trasversale, a fronteggiare la deriva consumistica che attanaglia la nostra casa comune: la Terra. Una finalità che sembra utopica ma resa plausibile se ognuno fa la sua parte, con il sostegno di associazioni ambientaliste storiche come Marevivo, che sostiene l'edizione in corso insieme alla delegazione regionale Lazio e la delegazione regionale Liguria e “Terzo Paradiso”, progetto di Cittadellarte Fondazione Pistoletto Onlus con il quale si consolida una collaborazione già attiva da anni.

RiArtEco 2023 è realizzata grazie al Movimento Riarteco, il Comune di Genova, “Assessorato all’Ambiente ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia”, i Municipi di Genova, AMIU, C-City Genova Città Circolare, Blue District e Marevivo sezione Liguria.

Dal 16 giugno fino al 4 luglio presso la Sala dell’Idrografico situata al 2° piano i visitatori potranno ammirare “?A vele spiegate. I colori dell’Ocean Race”, mostra di pastelli su carta e acquerelli dell’artista Carolina Italiani che racconteranno il percorso dell’Ocean Race dal punto di vista dei regatanti e degli equipaggi in gara.