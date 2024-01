“Il gabbiano Jonathan Livingston” alla Biblioteca Benzi

Giovedì 1° febbraio alle ore 16:30 vi aspettiamo in Biblioteca per lasciarvi avvolgere dalle suggestive atmosfere narrative della popolarissima novella intitolata “Il gabbiano Jonathan Livingston”, dello scrittore americano Richard Bach: una vera e propria esperienza sinestetica in cui si unirà la forza della lettura ad alta voce alla dolcezza dell’accompagnamento musicale al pianoforte.

Come è noto la trama, che ha molti elementi tipici della fiaba, è incentrata sulla figura del gabbiano Jonathan e sulla sua passione per il volo come metafore della vita e della libertà. La storia si dipanerà grazie alla voce narrante di Augusta Patrone e all’accompagnamento al pianoforte di Alberto Perfetti.

L’iniziativa, che fa parte del calendario di Genova Capitale italiana del Libro 2023, è a cura della Scuola Musicale Giuseppe Conte di Genova Pegli.

Si consiglia la prenotazione al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it