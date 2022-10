"L'arte della fumettista Nelly Tsukiyama” in mostra alla biblioteca Guerrazzi

Eleonora "Nelly" Tsukiyama (Eleonora Ongarelli all'Anagrafe), genovese, già nota al pubblico per la sua partecipazione al quiz televisivo "Avanti un altro!"(Il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis), si autodefinisce un'artista anticonformista ed amante del vintage: non ama molto i social network, preferisce di gran lunga parlare con le persone faccia a faccia ed è una grande appassionata di cultura pop anni ottanta e novanta. Ma una delle cose che la caratterizzano di più è il fatto che, pur essendo così giovane (Classe 1993), nutre una grande ammirazione per il compianto Daniele Formica (Attore, comico e doppiatore scomparso nel 2011), al quale ha deciso di dedicare buona parte dei suoi lavori esposti alla biblioteca Guerrazzi.

Certamente, non solo quelli: si tratta di una mostra che raccoglie alcuni dei suoi disegni ed illustrazioni più celebri, molti dei quali in stile manga (Fumetti giapponesi), con cui l'artista preferisce esprimersi (Nonostante sia perfettamente in grado di emulare qualunque stile grafico, da Tim Burton alla Disney). Diplomata al Liceo Artistico Statale Klee/Barabino con il massimo dei voti, l'artista successivamente ha frequentato un'accademia specializzata a Lajatico, in provincia di Pisa, e ha partecipato a concorsi di disegno vari (Come il Lucca Mangaka Contest, risultando tra i vincitori per tre edizioni consecutive).

Fra i suoi lavori esposti alla mostra è possibile inoltre vedere alcune tavole originali dei suoi fumetti (Come "Heartailor" e "Il mio Eroe Daniele"). Per Nelly Tsukiyama si tratta della primissima esposizione in pubblico, alla quale consigliamo di andare a tutti gli appassionati di arte, illustrazioni e manga.