"From Brazil to Genova": passeggiata interculturale nelle vie del Centro Storico

Sabato 23 marzo alle ore 15:00 un’operatrice interculturale della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, di nazionalità brasiliana, accompagnerà il tour “From Brazil to Genova” in uno dei territori del centro storico a forte migrazione, per vivere un viaggio ideale dal Brasile a Genova, con gli occhi di una migrante.

In un cammino tra mare e vicoli si racconteranno gli intrecci tra le due culture, scoprendo i volti e le storie delle persone che hanno messo radici nel cuore di Genova.

Si parte in prossimità dell’uscita della metropolitana della Stazione Principe, di fronte alla Stazione Marittima, dove la Lanterna accoglie e orienta la visita. In Via Prè le persone che vivono e gestiscono le attività commerciali del luogo parleranno di integrazione e sfide per la riqualificazione del quartiere.

La vita animata dei vicoli accompagnerà la visita da piazza del Truogoli di Santa Brigida a Porta dei Vacca, fino alla famosa Via del Campo, resa immortale dalla canzone di Fabrizio De André e dove si trova Viadelcampo29rosso, spazio-museo dedicato alla “scuola Genovese dei cantautori”. La poetica di De André è strettamente legata all’accoglienza e alla dignità degli ultimi e dei fragili, inoltre tanto amati dal prete di strada Don Andrea Gallo, che ha fatto dell’inclusione una propria missione di vita.

INFO:

Costo della passeggiata: 10€ a partecipante

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280