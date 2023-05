Friends@Mama Sunclub - Opening Party

Dopo il grande evento di Via Cesarea eccoci pronti per il secondo party esclusivo della stagione. Come da tradizione, inaugureremo insieme ai nostri amici Davide, Renato e Fabio la stagione 2023 del Mama Sun Club. Ci ritroveremo tutti in Corso Italia quindi, a partire dalle ore 19, per gli amici che desiderano gustare un aperitivo, un’apericena servito o cenare alla carta sarà possibile prenotare un tavolo.

la selezione musicale sarà per l’occasione adattata alla serata e spazierà dalla deep house più ricercata ai successi del momento, con il solito spazio cult dedicato agli anni 90, al revival e alla musica italiana.

In consolle:

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

INGRESSO LIBERO con consumazione facoltativa.

Come sempre le più belle immagini della serata verranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Per info e prenotazioni:

391-4912844 (Mama)

340-5832939 (Marco)

335-7429708 (Mingus)