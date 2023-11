Friends Christmas Party al Castello Bruzzo

Venerdi 22 Dicembre i FRIENDS vi apriranno le porte (e le segrete) di uno dei luoghi più affascinanti di Genova: il Castello Bruzzo. Avremo quindi la possibilità di festeggiare il Natale in arrivo con i FRIENDS, insieme agli amici e ai colleghi di lavoro offrendovi la possibilità (soprattutto alle signore) di sfoggiare un abbigliamento elegante.

Dalle 20 alle 22:30 allestiremo una CENA su PRENOTAZIONE (per un massimo di 130 prenotati) curata nei minimi particolari dallo staff del Castello, al costo in PREVENDITA di 75 Euro a persona con abbinamento calici di vino inclusi, il tutto sarà naturalmente accompagnato da un elegante sottofondo musicale che si adatterà alla situazione.

MENU’ (eventuali intolleranze saranno gestite singolarmente):

Antipasto

Polenta fritta su fonduta di formaggi e granella di pistacchio

in abbinamento un flûte di Sutto Batiso Prosecco D.O.C. Brut

Primo

Risotto alla zucca e taleggio

in abbinamento un calice di Arnaldo Caprai Anima Umbra Grechetto I.G.T.

Secondo

Spalla d'agnello cotta a bassa temperatura con rosti di patate

in abbinamento un calice di Arnaldo Caprai Anima Umbra Umbria Rosso I.G.T.

Dolce

Tiramisù

in abbinamento un flûte di Demarie Moscato D’Asti D.O.C.G.

Acqua e Caffè

Dalle 22:30 in poi daremo il via al FRIENDS Party...INGRESSO su LISTA al costo di 25 Euro a persona comprensivo di prima consumazione. In consolle:

Marco Trentini

Mingus

Come sempre le più belle immagini della serata verranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Per info e prenotazioni:

340-5832939 (Marco)

335-7429708 (Mingus

Welcome to Castello Bruzzo...Welcome to FRIENDS Christmas Party!