Friends Charity Party al Subway Vibration in favore di Airc

Si alza il sipario sul prossimo evento targato Friends. Venerdì 3 marzo i Friends avranno il piacere e soprattutto l’onore di fare parte della 25° Edizione del Subway Vibration, un evento benefico dedicato alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS. L’incasso della serata sarà destinato a supportare l’attività della Fondazione quindi abbiamo bisogno della presenza e dell’aiuto di tutti voi.

Il nostro supporto verrà dato alla “nostra maniera” come piace a noi, un “Private Party” nel salotto (piano meno 1) del CASA MIA CLUB in Via XII Ottobre, ci ritroveremo tutti a partire dalle 20:30 con l’apericena a buffet servito, su prenotazione, al costo di 25 Euro comprensivo di prima consumazione. Per gli amici che preferiscono cenare a casa raggiungendoci dopo, l’appuntamento è a partire dalle ore 22:30 con ingresso libero e consumazione facoltativa e per chi lo desidera sarà possibile versare un contributo volontario e facoltativo di 5 euro a sostegno della Ricerca sul Cancro.

Come al solito il tutto verrà accompagnato da un sottofondo musicale idoneo alla situazione che si andrà a creare, con la musica italiana, dance e revival più bella dal 1980 ad oggi! In consolle Marco Trentini DJ e Mingus DJ. Le immagini della serata saranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Per info e prenotazioni apericena:

3405832939 (Marco)

3357429708 (Mingus)

Genova protagonista per il 25° Subway Vibration…

Genova in campo a supporto della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS…

Venerdì 3 Marzo al CASA MIA CLUB