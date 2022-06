Friends Beach Party: la festa a Priaruggia tra aperitivi, food e musica

Torna uno dei party di Friends, questa volta in una location mai "conquistata": la spiaggia di Priaruggia, detta anche Pria Beach.

Ci si ritroverà tutti in spiaggia a partire dalle ore 18:30: per questa speciale occasione verranno installati vari corner per la gestione della parte gastronomica che sarà organizzata secondo il concetto di “street food” o meglio ancora di “beach food”.

Si avranno a disposizione corner che serviranno pasta fresca, panini con pancetta, empanadas, patate servite in vari modi e maniere: pulled pork, frutta fresca servita in macedonia, in spiedini, oppure anguria e melone, con un'offerta ampia e variegata.

Analogamente, la gestione della parte “drink” sarà capitanata da Jacopo e dallo staff del Chiringuito Liar’s Club.

Si potrà quindi gustare un aperitivo oppure un apericena al tramonto a piedi nudi sulla spiaggia. La selezione musicale sarà come sempre adattata alla serata e spazierà dalla deep house più ricercata ai successi del momento, con uno spazio cult dedicato agli anni 90, alla musica italiana e al revival.

L’obiettivo sarà quindi di far scatenare il pubblico, ballando e cantando a oltranza.

In consolle:

Marco Trentini dj

Mingus dj

Pier dj

Ingresso libero con consumazione facoltativa.

Le più belle immagini della serata verranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

