La bandiera della Samp Francesco Flachi ai Giardini Luzzati con la sua biografia "Una vita rovesciata"

Mercoledì 14 dicembre alle ore 18 ai Giardini Luzzati la bandiera della Sampdoria Francesco Flachi sarà ospite nell'area archeologica per un firmacopie della sua biografia "Una vita rovesciata", libro uscito la scorsa primavera e certificato da Amazon tra i titoli più venduti nel 2022 in Italia sulla popolare piattaforma di e-commerce. Dalle 18 Flachi parlerà del libro insieme al co-autore Matteo Politanò e racconterà la sua nuova vita genovese dopo il trasferimento nel capoluogo e una nuova avventura calcistica che tutt'ora lo vede in campo con la maglia della Praese. A seguire l'indimenticato numero dieci blucerchiato firmerà le copie della biografia e saluterà i tifosi. L'ingresso all'evento è gratuito.

"Una vita rovesciata" - La biografia di Francesco Flachi

La rovesciata come marchio di fabbrica di alcuni suoi spettacolari gol. Ma la rovesciata è anche il simbolo di una carriera che improvvisamente si è ribaltata per via di una doppia squalifica: quella di Francesco Flachi, classico 10 "genio e sregolatezza", è una vita di continue cadute e redenzione, di errori e di riscatti. Il fantasista si racconta insieme al giornalista Matteo Politanò in una sincera autobiografia che ripercorre tutte le tappe più significative della sua carriera: gli esordi con l'amata Fiorentina, le stagioni d'oro con la Sampdoria, il demone della cocaina, la rinascita al Signa dopo dodici anni di esilio. Prefazione di Walter Novellino, suo tecnico in blucerchiato, uno degli uomini che gli è stato più vicino nel momento buio. Parte del ricavato dalla biografia sarà devoluto al canile municipale Monte Contessa di Genova.

Il libro si può acquistare qui: shorturl.at/fkrPR