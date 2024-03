I forti orientali di Genova: Santa Tecla, Richelieu e Dei Ratti

Torri, fortezze, muri e la natura che in parte li ha reintegrati nel paesaggio sono il leitmotiv di questo percorso che sale verso le alture inondate di luce, dove si trovano il Forte di Santa Tecla, il Forte Richelieu e il Forte Monteratti. Il fil rouge che seguiremo Domenica 24 Marzo è rappresentato dalle opere di difesa delle colline orientali della città, che fanno parte di uno dei sistemi difensivi più importanti d’Europa. Qui i secoli si rincorrono in uno sguardo!

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Assediato dagli austriaci nel 1747, riconquistato dai genovesi, accerchiato nuovamente nel 1800 dall'esercito austriaco, poi passato di mano alle truppe napoleoniche che allora estendevano il loro dominio anche sulla città di Genova, fino all’annessione al Regno Sabaudo nel 1819! Quante truppe hanno percorso la strada militare ottocentesca che mantiene l'originario acciottolato che conduceva all'ingresso del Forte Monteratti, anticamente protetto da un ponte levatoio.

Le mura che ancora oggi si estendono per quasi 250 metri di lunghezza sono il risultato dell’ampliamento tra il 1831 e il 1842 voluto dal Governo Sabaudo per proteggere gli allora piccoli borghi di Sturla, Albaro e San Martino. Andiamo però per gradi: il percorso di visita inizia da Salita Superiore di Santa Tecla, crêuza che guadagna il rilievo dove il Forte Santa Tecla sorveglia dall’alto il quartiere di San Martino. Procedendo sul crinale e per via Camaldoli giungeremo al Forte Richelieu, in posizione dominante sulle alture di Quezzi e del torrente Sturla.

Un facile sentiero ci consentirà di “espugnare” l’imponente mole del Forte Monteratti, composto da due ali divise da un corpo centrale. Lungo l’itinerario incontreremo anche i resti di fortificazioni dell’ultima guerra. Bavari, un tempo comune autonomo e aggregato alla Grande Genova nel 1926, rappresenta la tappa finale dell’escursione e vi si arriva grazie ad un sentiero altamente panoramico che supera la sella tra il Monte Castellaro e il Monte Poggiasco. È proprio vero: la geomorfologia piuttosto acclive del territorio di Genova consente di coltivare l’arte del camminare e alleggerire la mente sgambettando lungo creuze e sentieri a ridosso della città!

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE) e Guida Turistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Domenica 24 Marzo

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico fruibile con i mezzi pubblici

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco



• Appuntamento ore 10:00 all'inizio di Salita Superiore di Santa Tecla, presso la rotonda di San Martino, vicino all’ospedale.

• Fine escursione prevista per le 17:00 circa a Bavari da dove prenderemo il bus della linea urbana che ci riporterà verso la città.



• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

• Dislivello: 550 metri a salire

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.