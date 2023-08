Torna lo lo spettacolo itinerante “È assurdo forte” al Forte Santa Tecla

Prezzo non disponibile

Venerdì 1° settembre, dalle ore 18:10, al Forte di Santa Tecla (Salita Superiore di Santa Tecla) tornano gli appuntamenti della rassegna “Al Forte al Tramonto” con lo spettacolo itinerante “È assurdo forte” di Alberto Bergamini, portato in scena dalla compagnia teatrale organizzatrice della manifestazione I Conviviali. Lo spettacolo torna al Forte dopo il fortunato debutto di luglio, che ha aperto la V edizione della rassegna.

Lo spettacolo va in scena per tutto il fine settimana, da venerdì 1 a domenica 3 settembre, per 3 rappresentazioni ogni giorno: la prima alle ore 18:10, la seconda alle ore 18:50 e l’ultima alle ore 19:30. I biglietti dello spettacolo (12 euro) sono acquistabili online al link https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/251679-e-assurdo-forte.htm oppure al forte la sera stessa dell’evento. I posti sono limitati perciò si consiglia di acquistare online la prevendita.

Il Forte di Santa Tecla, che dalla sua posizione arroccata offre una vista impareggiabile della città, diventa sfondo di un itinerario che proprio questo offre: un panorama unico nel suo genere, non già sulle case, ma sugli esseri umani che le abitano, con i loro capricci, i loro desideri, le loro assurdità e dunque, con la loro variegata bellezza. Il percorso teatrale si snoda nelle sette postazioni seguendo le tracce di altrettante situazioni paradossali, divertenti, illogiche, ma proprio per questo così simili alla vita di tutti noi. Lo sguardo caustico e irridente del teatro dell’assurdo accompagna lo spettatore in questa passeggiata dove tutti i personaggi prendono vita con le loro stravaganze, tic e bizzarrie. Lo spettacolo è nato da un’idea di Giampaolo Campanella e di Alberto Bergamini, che ne è anche regista.

Per informazioni: www.iconviviali.it, iconviviali@gmail.com, +39 377 509 4754.