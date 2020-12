Food Social Night: su Instagram la gara di "food photography"

L'11 dicembre 2020 è la Food Social Night, e verrà celebrata con un "Social food photo contest", ovvero un concorso in cui a essere premiate saranno le migliori fotografie relative all'enogastronomia.

I tre focus per premiare la migliore food-photography nel primo contest a tema organizzato da Associazione Italiana Chef e Arti saranno creatività, design ed emozione.

Si potrà partecipare online l'11 dicembre dalle 18 alle 24, esclusivamente su Instagram. In palio un pranzo/cena per due in un ristorante stellato e menzioni speciali.

Per partecipare, occorre taggae @associazioneitalianachef e usare l'hashtag #foodsocialnight