Foocaccia, Belin Come Scrocchia! Il settimo sigillo è in Via Ceccardi

L’inaugurazione, aperta al pubblico, in programma mercoledì 22 alle ore 17.30. Prosegue rapidamente lo sviluppo del progetto Franchising Foocaccia. L’azienda genovese, che vanta già 6 punti vendita attivi in punti strategici del capoluogo ligure (Porto Antico, Matitone, Il Mirto, Piazza De Ferrari, Piazza Della Vittoria e Via San Vincenzo), si appresta ad inaugurare il settimo punto vendita nel pieno cuore della città. Caffetteria, Beverage e Focacceria è il trittico vincente del format che continua ad attirare attorno a sè il concreto interesse di investitori da tutta Italia.

“Il successo di Foocaccia deriva dalla sua credibilità - racconta il CO-Founder Maximilano Arsì - grazie alla pluriennale esperienza della nostro Gruppo, impegnato fin dal 1994 nella gestione di locali di ristorazione e nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno. Nel 2019 è nato il concept “Foocaccia”, destinato a diventare un franchising di successo. Sono decine le richieste di informazione per l’affiliazione che riceviamo ogni giorni da imprenditori, non solo a livello nazionale.

Un percorso che passa anche dall’apertura di un punto vendita strategico di Genova, quello di Via Ceccardi 36R.