La "filosofia del Rugby" con lo scrittore Fabio Malavaso

Lo scrittore Fabio Malvaso, martedì 27 febbraio alle ore 15.30, presenterà presso la Biblioteca Guerrazzi il suo libro “Filosofia del rugby”. L’autore spiegherà attraverso grandi partite, personaggi e squadre famose, questo sport che mette continuamente in relazione sia l’istinto che la razionalità. Interverrà Paolo Ricchebono Tecnico di rugby Province dell’Ovest e docente c/o la Facoltà di Scienze Motorie di Genova, per parlare degli straordinari valori del rugby e, in generale, dello sport.

Nell’anno in cui Genova ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Capitale Europea dello Sport 2024” assegnato dalla “Federazione delle Capitali Europee dello Sport, il discorso sul valore educativo e sociale dell’attività sportiva in tutte le sue forme è particolarmente sentito.