Incontro in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, Nuova Acropoli realizza

Mercoledì 22 novembre 2023, ore 18:30 un incontro dal titolo:

FILOSOFIA IN AZIONE

Pensieri che diventano gesti, gesti che diventano parole

Sala del Municipio VIII Medio Levante - Via Mascherpa, 34 R - Genova

La filosofia come non l'avete mai vista!

Laboratorio esperenziale con giochi per passare dal pensiero all'azione.

Seguirà il TG Positivo, le belle notizie che fanno bene all'Anima.

Ingresso libero posti limitati, si consiglia la prenotazione su: genova@nuovaacropoli.it

C’è un tempo per farsi domande...

un altro per riflettere, dialogare...

Poi ci servono risposte e chiarezza, perché alla fine bisogna trovare le forze ed agire!

Ognuno di questi momenti è importante nel processo che conduce un uomo a farsi filosofo ed a conquistare il necessario per condurre azioni volute, scelte, che gli diano felicità ed una piccola saggezza. Cosa succede se saltiamo il tempo delle domande, della riflessione e del dialogo? vengono meno il confronto, la ricerca, l’apertura della mente e del cuore. Potremmo rischiare di scadere nella banalità, nel fanatismo o di rimanere nell’ignoranza. D’altra parte, senza risposte né chiarezza rimarremmo prigionieri del dubbio, di una ricerca continua che non porta mai da nessuna parte e non da strumenti per quelle scelte che aspettano soltanto la nostra determinazione. Il rischio, forse, il disorientamento.

Infine, senza l’azione, illuminata da tutti i momenti che l’hanno preceduta, ogni considerazione resta teorica, non scegliamo e quindi non sperimentiamo, non ci sbagliamo e non ci superiamo mai. Manca la capacità di indirizzare la nostra volontà. Il rischio è l’infelicità per mancanza di senso e di conoscenza di sé stessi e della vita. La filosofia ha bisogno dell’azione e l’azione ha bisogno della filosofia, quando si incontrano nascono “gesti sensati”, “il fare filosofico”, gli “atti filosofici”, “l’opera del filosofo”, tutti modi per dire Volontariato. Questa è la proposta di Nuova Acropoli in tutto il mondo. Non si tratta “solamente” di ecologia, azioni umanitarie, protezione civile, cittadinanza attiva, provare a Vivere dei principi dopo averli profondamente ricercati e riflettuti, vuol dire imparare un altro modo di stare al mondo, con un più ampio respiro ed una visione che di mondo ne abbraccia molto di più.