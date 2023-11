Torna la storica Fiera del Libro di Genova in Galleria Mazzini

Venerdì 1° dicembre torna la Fiera del Libro di Genova, giunta alla 97^ edizione. Non potrebbe essere Natale senza la storica manifestazione, che dal 1926 accompagna i genovesi con due appuntamenti annuali, tanto più in questo 2023 che vede Genova Capitale del Libro. Stampe, volumi, dischi: tutto per gli amanti della lettura e del collezionismo, nella suggestiva cornice di Galleria Mazzini fino a domenica 7 gennaio.

La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19:30 tutti i giorni, esclusi Natale e Capodanno.

foto: fb@fieradellibrogenova