“Festival dei Sentieri” nei territori dei golfi Tigullio e Paradiso con escursioni, attività e incontri

L'Associazione Amici dei Sentieri organizza nei territori di Zoagli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, Camogli e Recco il “Festival dei Sentieri” dal 17 al 24 marzo, con escursioni, attività, incontri e passeggiate aperte a tutti.

Il Festival dei Sentieri nasce con l’intento di valorizzare il vasto patrimonio montano della costa ligure che si affaccia sui golfi Tigullio e Paradiso e di far scoprire le mille opportunità che il territorio offre a coloro che desiderano passare il proprio tempo libero trascorrendo qualche ora lontani dalla folla e dal rumore. I centri antichi – nei quali si respirano la fragranza di storia e focaccia – diventano sfondo, con i negozietti e i dehors di bar e ristoranti, di un ricco mondo di camminate in mezzo al verde, nel quale è possibile cambiare orizzonte ogni giorno e per più di un’intera settimana.

Il Festival racconta anche la poliedricità del significato del sentiero: il valore della condivisione del percorso e dell’inclusione del cammino, al di là dell’emozione della conquista di una meta. Ma c’è di più: questo Festival, che è stato costruito per il territorio e per chi lo frequenta, ha trovato proprio nel territorio e in chi lo frequenta perché lo ama, la sua base più forte ed autentica: una vincente campagna di crowdfunding alla quale tutti possono partecipare.

La dolce Sally è la mascotte dei sentieri del Festival e ci accompagnerà alla scoperta delle bellezze del territorio. Sally è la salamandrina tergiditata, o dagli occhiali, che vive nella valle del Rio Tuia e la sua presenza ha trasformato la vallata in un sito protetto di livello europeo.

Sally è stata interpretata da Enzo Marciante come affidabile compagna delle escursioni: per sua natura, infatti, Sally può passare con naturalezza dall’ambiente acquatico a quello terrestre e per i Celti era la fata de fuoco; il re di Francia, Francesco I, scelse la salamandra come proprio emblema reale perché si credeva nella sua capacità di resistere anche al fuoco e quindi, di poter dominare i quattro elementi naturali. Sally è stata, invece, ingigantita nell’immagine tridimensionale delle installazioni effimere di Giovanni Zuffi, collocate nei punti simbolo delle città delle coste dei Golfi Tigullio e Paradiso che hanno aderito al Festival dei Sentieri.

Un medaglione in ceramica policroma, che raffigura la Sally di Enzo Marciante, realizzato da Marina Rizzelli e Debora Massone, sarà consegnato a tutti i relatori che interverranno al Festival.

Il programma completo degli appuntamenti e tutte le informazioni sono disponibili sul sito amicideisentieri.it.