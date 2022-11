Festival di Limes a Palazzo Ducale, focus sulla guerra in Ucraina

Torna a Palazzo Ducale il Festival di Limes, realizzato in collaborazione con la nota rivista di geopolitica. Titolo della nona edizione è “Tutto un altro mondo”, appuntamento da venerdì 11 a domenica 13 novembre alle ore 10 a Palazzo Ducale. L'argomento principale sarà inevitabilmente rappresentato dalla guerra ucraina con le sue ripercussioni economiche, geopolitiche e di sicurezza per il nostro paese, l’Europa e il resto del mondo.

“Guerra grande”: così appare a uno sguardo geopolitico questo conflitto, le cui ragioni e ricadute travalicano l’aspro e lungo scontro sul campo tra Russia e Ucraina. Guerra d’invasione nella sua genesi, lo scontro è ormai a tutti gli effetti una guerra per procura tra Stati Uniti – dunque Alleanza Atlantica, europei inclusi – e Russia. Un conflitto d’attrito inscritto nella più ampia cornice della contesa Usa-Cina, che le crude vicende ucraine possono portare a un nuovo livello. In parte per la proclamata “amicizia senza limiti” tra Mosca e Pechino, che scricchiola vistosamente ma che non è ancora stata apertamente rinnegata. In (larga) parte per gli effetti destabilizzanti – in Eurasia e altrove – di una campagna militare russa ancora in pieno svolgimento. Sullo sfondo, l’irrisolta questione di Taiwan che agita le acque dell’omonimo stretto.

Appuntamento con esperti, decisori e protagonisti di questo delicato momento storico. Durante il festival, nella Sala Liguria sarà allestita la mostra cartografica di Laura Canali dal titolo “Dis-equilibri”.

Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.