Festa dello Sport a Chiavari: open day dedicato alle associazioni sportive cittadine

Torna a Chiavari la Festa dello Sport, open day dedicato alle associazioni sportive cittadine che si svolgerà lungo le vie del centro storico sabato 16 e domenica 17 settembre. Si parte sabato con il convegno “Sport nel futuro” nell'Auditorium San Francesco alle ore 17: parteciperanno grandi nomi dello sport nazionale come Manuel Bortuzzo, nuotatore paralimpico, Maurizia Cacciatori, ex pallavolista della nazionale italiana, e Luca Cavallo, ex calciatore di serie A e allenatore. A moderare l’incontro la giornalista Metis Di Meo.

La manifestazione prosegue nella giornata di domenica in via Martiri della Liberazione, piazza Mazzini, via Vittorio Veneto, piazza Matteotti e corso Garibaldi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con esibizioni, lezioni di prova e incontri con le realtà sportive del territorio. A concludere la giornata, dalle 19, la premiazione delle associazioni in piazza N.S. dell’Orto.

Tantissime le associazioni presenti, per un'offerta davvero senza limiti: S.S. Villaggio Sport Tennis Tavolo, ASD Bridge Chiavari, ASD Centro Studi Danza Academy, Anffas Tigullio Est Onlus, ASD Momas Dance Academy, ASD Sankaku Karate Chiavari, ASD Old Subbuteo Club Chiavari, Lega Navale – sez. di Chiavari, ASD Bike Land School, ASD Chiavari Scherma, ASD Fit 2 Go, ASD Nac Ballet, ASD Ginnastica Pro Chiavari, Circolo Tennis Chiavari, Chiavari Nuoto SSD, ASD Open Arts, Padel Chiavari, ASD Oltre, ASD Taekwondo, ASD Gymnica 2000, ASD Aerobica Entella, ASD Athena Academy, ASD Atletica Levante, Asd Youngtimers Tigullio, ASD Maury Sport, Vbc Amis Chiavari, ASD Tito Copello Boxe, ASD Chiavari Ring Lotta, ASD Rupinaro Sport 2014, ASD C.S.I Progetto Scuola, CSI Centro Sportivo Italiano, ASD Orsi del Tigullio, C.A.I. sez. di Chiavari, ASD Tigullio Motor Club, ASD Aurora Basket Chiavari, Panathlon Club del Tigullio, Ass. Bocciofila Chiavarese, ASD Chiavari White Shark Powerlifting, AS Pro Scogli Chiavari.