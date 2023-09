Festa del Santissimo Nome di Maria a Busalla con gastronomia, bancarelle, concerti e fuochi d'artificio

Busalla si prepara alla Festa del Santissimo Nome di Maria, uno degli appuntamenti più sentiti. Per tutto il fine settimana saranno moltissimi gli eventi in programma tra intrattenimento, gastronomia e concerti, che culmineranno nello spettacolo pirotecnico, senza dimenticare le celebrazioni religiose.

Si parte mercoledì 6 settembre e si prosegue fino a domenica 10 settembre, giorno della Solennità Patronale. A partire da venerdì stand gastronomici in piazza Mameli dalle ore 19 con frittelle, patatine fritte, panini, bibite e altro. Sabato e domenica in piazza Ferralasco bancarelle artigianali ed espositori a partire dalle 10, mentre la sera in piazza Macciò grandi concerti con i Trilli e i Makadam Zena. Non mancheranno pesca di beneficenza, lotteria, incontri, dimostrazioni e tante sorprese. Lo spettacolo pirotecnico è fissato per domenica sera alle 23:40 al Ponte Vecchio.

Per il programma completo consultare la pagina facebook Festa di Busalla.