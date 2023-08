La Pro Loco di Apparizione festeggia l’anniversario all’insegna del divertimento e del buon cibo

Dopo essersi costituita ai primi di febbraio 2020, la Pro Loco di Apparizione, che vanta molti iscritti, per festeggiare insieme ai soci, agli amici e ai simpatizzanti l’anniversario dell’apertura della propria sede sociale, ha organizzato una serata all’insegna del divertimento e del buon cibo.

L’evento prenderà il via sabato 2 settembre alle ore 18:30 presso i locali della Società di Mutuo Soccorso in Via Bocciardo 54, dove ai partecipanti alla cena sarà offerto un aperitivo. A seguire gli adulti potranno cenare con gustosissime lasagne al ragù cotte al forno, maialino alla sarda con contorno di patate, dolce e caffè (€18.00), mentre per i più piccoli è previsto un menù ridotto che contempla lasagne e dolce (€10.00). È richiesta la prenotazione con messaggio di testo via Whatsapp al numero 351 7540630 entro il 30 agosto.

La serata sarà all’insegna del divertimento con balli sfrenati sulle note della musica anni ’80 e anni ’90, canzoni al Karaoke, una dimostrazione di tango e tanta convivialità e voglia di stare insieme.

Un grande ringraziamento va alle Istituzioni, ai membri del Consiglio e a i Soci della Pro Loco Apparizione che in questi giorni hanno lavorato duramente per la programmazione della festa e per mettere a punto lo spazio dove si svolgeranno gli eventi. Altro grazie va alle attività commerciali che a titolo gratuito hanno supportato l’iniziativa.

L’ evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente.