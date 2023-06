Festa patronale di San Matteo a Sussisa di Sori

Prezzo non disponibile

Sabato 1 e domenica 2 luglio Festa a Sussisa di Sori in onore di San Matteo. Le celebrazioni religiose prenderanno il via giovedì 29 e venerdì 30 giugno con la Santa Messa delle ore 18, quindi sabato 1° luglio, dopo la Messa sempre alle ore 18, apriranno gli stand gastronomici esclusivamente a base di focaccia al formaggio in tutte le sua varianti. A partire dalle 21 serata danzante con il Duo Musicale Les Crikò, a ingresso libero.

Domenica gli stand apriranno alle ore 19, quindi alle ore 20 è in programma la Santa Messa seguita dalla processione per le vie del paese con l'Arca del Santo. Alla processione parteciperanno la Confraternita di S. Maria Immacolata di Sussisa, le Confraternite delle località vicine e la Filarmonica G. Rossini di Recco, che si esibirà in un concerto al termine delle manifestazioni. Terminata la processione, tradizionale sparata di “mascoli”.