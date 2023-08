Prezzo non disponibile

Pieve Ligure in festa per la ricorrenza patronale di Nostra Signora della Guardia. Appuntamento in piazzale San Michele, sulla strada provinciale di Pieve Ligure Alta, sabato 2 settembre a partire dalle ore 21.15 con serata gastronomica e musica con Les Crikò.